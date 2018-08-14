Збірна України з легкої атлетики повернулася після чемпіонату Європи-2018
Збірна України з легкої атлетики прибула на батьківщину, де їх зустрічали офіційні особи на чолі з міністром молоді та спорту України Ігорем Ждановим, рідні, а також сотні уболівальників.
Українська збірна привезла багаж з семи медалей, серед яких 2 золотих, 3 срібних і 2 бронзових, пише Xsport.
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Володарями золотих медалей стали:
Мар'ян Закальницький – в ходьбі на 50 км;
Наталія Прищепа – в бігу на 800 м.
Срібні медалі завоювали:
Аліна Цвілій – в ходьбі на 50 км;
Анна Рижикова – в бігу на 400 м з бар'єрами;
Марина Бех – в стрибку в довжину.
Бронзові медалі взяли:
Сергій Никифоров – в стрибку в довжину;
Ольга Ляхова – в бігу на 800 м.
Наступний чемпіонат Європи з легкої атлетики пройде в Парижі в 2020 році.
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