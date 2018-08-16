Збірна України з міні-футболу розгромила Чорногорію та вийшла у чвертьфінал Євро-2018: відео

На чемпіонаті Європи 2018 року з міні-футболу, який відбувається у Києві, збірна України зуміла вийти з групи з першого місця.

У останньому матчі групи українці розгромили збірну Чорногорії 5:0. За «синьо-жовтих» забивали Анатолій Кутсюта та двічі Іван Кривошеєнко і Євген Шайдюк. Варто зазначити, що до цього матчу саме чорногорці лідирували у групі. Але після перемоги їх обійшли українці.

Відео моментів матчу Україна – Чорногорія

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У чвертьфіналі українці зіграють з командою, що зайняла друге місце в групі B.

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