Збірна України з міні-футболу розгромила Чорногорію та вийшла у чвертьфінал Євро-2018: відео
На чемпіонаті Європи 2018 року з міні-футболу, який відбувається у Києві, збірна України зуміла вийти з групи з першого місця.
У останньому матчі групи українці розгромили збірну Чорногорії 5:0. За «синьо-жовтих» забивали Анатолій Кутсюта та двічі Іван Кривошеєнко і Євген Шайдюк. Варто зазначити, що до цього матчу саме чорногорці лідирували у групі. Але після перемоги їх обійшли українці.
Відео моментів матчу Україна – Чорногорія
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У чвертьфіналі українці зіграють з командою, що зайняла друге місце в групі B.
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Джерело: 24 Канал
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