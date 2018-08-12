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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Збірна України з міні-футболу стартувала з поразки італійцям на чемпіонаті Європи у Києві

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Збірна України з міні-футболу стартувала з поразки італійцям на чемпіонаті Європи у Києві

Збірна України на домашньому чемпіонаті Європи, який у неділю, 12 серпня, стартував у Києві, поступилася збірній Італії.

Українці першими забили у матчі – на 4-ій хвилині відзначився Драган. Та вже невдовзі Тровато та Тейшейра вивели свою команду вперед. На перерву збірні пішли на рахунку 1:3 – ще один гол за італійців забив Галлініка.

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По перерві збірна Італії довела рахунок до розгромного 1:5. Українці силами Шайдюка скоротили відставання. Та Занноні знову збільшив відрив до чотирьох голів. Все, на що спромоглися українці – гол Заєця наприкінці матчу, який вже нічого не вирішував у цій грі.

Україна – Італія – 3:6
Голи: Драган, 4, Шайдюк, 30, Заєць, 39 – Тровато, 8, Тейшейра, 9, Галлініка, 14, Агілар, 23, Берті, 29, Занноні, 32

Нагадаємо, чемпіонат Європи з міні-футболу відбувається у Києві. Триватиме він до 18 серпня. Збірна України потрапила в одну групу з Італією, Бельгією, Чорногорією та Словаччиною. Саме з останньою "синьо-жовті" і зіграють наступний матч у понеділок, 13 серпня. Гра розпочнеться о 19:00. В плей-оф вийдуть по дві найкращі команди з групи.

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Теги: Новини спорту Футбол Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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