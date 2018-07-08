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Збірна України з пляжного футболу пробилася у суперфінал Євроліги

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Збірна України з пляжного футболу в останньому поєдинку другого етапу драматично переграла Туреччину.

Суперники упродовж усього поєдинку йшли нога в ногу. На кожен гол України турки відповідали своїм.

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У третьому періоді відіграватися довелося вже підопічним Євгена Верениці. Тут у нагоді став красень-м'яч нашого воротаря Віталія Сидоренка.

Врешті, основний час завершився внічию – 4:4. А в овертаймі Україна не залишила шансів суперникам. Медвідь та Корнійчук по разу розписалися у турецьких воротах – 6:4.

За підсумками двох етапів відбору в активі України 12 очок. Отож, у вересні наша команда вирушить в Італію на суперфінал Євроліги.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 канал
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