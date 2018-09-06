Збірна України з пляжного футболу розгромно поступилась Росії: відео голів

У першому турі групового етапу Суперфіналу Євроліги з пляжного футболу збірна України протистояла росіянам. Останні є чинним володарем трофею.

Росіяни розгромили українців, забивши шість голів за матч. Хет-трик зробив Зємсков, та по голу провели Папоротний, Макаров та Крашенінніков.

Читайте також: Візитною карткою збірної України у Лізі націй стане пісня "Червона рута": зворушливе відео

У п'ятницю, 7 вересня, у другий день турніру о 16:15 Україна зіграє проти білорусів. У суботу, 8 вересня, "синьо-жовті" протистоятимуть господарям турніру – італійцям.

У фіналі зіграють переможці груп. Команди, які займуть другі місця у своїх квартетах, зіграють матч за третє місце.