Збірна України з пляжного футболу розгромно поступилась Росії: відео голів
У першому турі групового етапу Суперфіналу Євроліги з пляжного футболу збірна України протистояла росіянам. Останні є чинним володарем трофею.
Росіяни розгромили українців, забивши шість голів за матч. Хет-трик зробив Зємсков, та по голу провели Папоротний, Макаров та Крашенінніков.
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У п'ятницю, 7 вересня, у другий день турніру о 16:15 Україна зіграє проти білорусів. У суботу, 8 вересня, "синьо-жовті" протистоятимуть господарям турніру – італійцям.
У фіналі зіграють переможці груп. Команди, які займуть другі місця у своїх квартетах, зіграють матч за третє місце.
Джерело: 24 Канал
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