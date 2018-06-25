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Збірна України з пляжного футболу виграла свою групу у відборі Євроліги

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Збірна України тріумфально позасмагала в Баку. Наша національна команда з пляжного футболу зуміла виграти свою групу у першому відбірковому етапі Євроліги.

Жодному із трьох суперників не вдалося обіграти жовто-блакитних.

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У першому матчі підопічні Євгена Варениці здолали швейцарців 5:4. Далі уже в серії пенальті капітулювали італійці. Ну а в заключному поєдинку групи українська збірна переграла НІмеччину 4:3.

Збірна України здобула перемогу у пляжному футболі
Збірна України здобула перемогу у пляжному футболі

Головним героєм у складі нашої команди став Олександр Корнійчук, який відзначався у кожному із трьох поєдинків,загалом забивши 5 голів. То ж українці стали переможцями своєї групи і тепер зіграють у наступному етапі відбору.  Нагадаємо, що відбудеться він у Португалії із 6-го по 8-е липня 2018 року. 

До слова, українська тенісистка Катерина Бондаренко розпочала з перемоги виступ на турнірі у Істборні у Великій Британії. Вона виходить у друге коло турніру в Істборні, де зустрінеться з 8-ою ракеткою світу Петрою Квітовою з Чехії.

Теги: Новини України Новини спорту
Джерело: 24 канал
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