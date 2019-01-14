Збірна України з тенісу дізналася суперниць у боротьбі за вихід у Світову групу

Сьогодні відбулося жеребкування Кубка федерацій, в ході якого суперників дізналася жіноча збірна України з тенісу. Українкам доведеться зустрітися з Естонією, Болгарією і Швецією в групі B.

До групи А Євро / Африканської зони I вирушили Польща, Росія і Данія.

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Минулого тижня стало відомо про склад збірної України на Кубок федерації. У нього були включені найсильніші вітчизняні тенісистки на чолі з Еліною Світоліною.

Матчі групового раунду Кубка федерацій відбудуться 6-8 лютого, фінальні зустрічі – 9 лютого.

Переможець групи вийде в плей-офф Другої Світової групи, де зіграє проти одного з чотирьох невдах першого раунду Другої Світової групи. Матчі за право зіграти у 2020 році у Світовій групі відбудуться у квітні цього року.

Кубок Федерації (FED Cup) – це найбільші міжнародні командні змагання у жіночому тенісі. Організатором турніру є Міжнародна федерація тенісу. У чоловічому турнірі аналогічні змагання називаються Кубок Девіса. Найбільше Кубок вигравала збірна США – 18; десять перемог на рахунку збірної Чехії (включаючи успіхи часів Чехословаччини), а сім – в австралійок.

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