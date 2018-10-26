Збірна України з водного поло програла у дебютному матчі на Світовій Лізі

Національна збірна України з водного поло поступилася збірній Голландії у дебютному для себе матчі Світової Ліги. Українці на виїзді поступилися збірній Голландії з рахунком 5:15.

На гру в Утрехті тренери збірної України Валерій Завізіон та Олександр Євтушок взяли 13 ватерполістів, пише galinfo.

Читайте також: "Лейкерс" Михайлюка перемогли "Денвер", українець відзначився ефектними кидками: відео матчу

Одним з кращих у складі нашої команди був Юрій Маметьєв, який у воротах голландців зумів розписатися тричі. Ще по голу на свій рахунок записали "динамівець" Володимир Войтенко та Денис Гусаков, який виступає за збірну Харківської області.

Загалом у другому раунді приймають участь 14 збірних Старого Світу, які розділено на чотири групи, в яких пройдуть турніри у два кола з роз’їздами – кожна з команд зіграє з кожним із суперників по одному матчу вдома та у гостях. Разом зі збірними України і Нідерландів у групі "В" гратимуть національні команди Іспанії та Греції – одні з найсильніших не лише на континенті, а й у світі.

У першому колі групового етапу "синьо-жовті" 13-го листопада в Харкові прийматимуть іспанців, а з греками зіграють у Афінах 11-го грудня. Матчі другого кола відбудуться уже в 2019 році.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24