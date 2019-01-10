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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ

      Збірна України з волейболу феноменально завершила відбір на Євро

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      Україна перемогла Швейцарію
      Україна перемогла Швейцарію / acebook.com/fvu.in.ua

      Збірна України з волейболу подолала відбірковий етап на чемпіонат Європи без жодної поразки. В останній грі проти Швейцарії українські волейболісти зуміли здобути вольову перемогу в п'яти сетах.

      Українці ще в поєдинку проти Македонії забезпечили собі перше місце в групі й вихід на перший чемпіонат Європи з 2005 року, тоді як Швейцарія сподівалася на поразку македонців в паралельному матчі, але цього не сталося.

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      У першому сеті українці впевнено забрали кінцівку, чого не вдалося зробити у другому, і швейцарці виграли партію в грі до переваги у два очки. Після цього українці знову вийшли вперед, завдяки ударному закінченню сету, але швейцарці зрівняли рахунок з перевагою в 10 очок в четвертій партії.

      П'ятий і вирішальний сет вийшов вкрай напруженим, адже збірна України двічі втрачала перевагу в три очки й дозволила швейцарцям подавати на матч. Але, не без везіння і допомоги сітки, українцям вдалося зрівняти рахунок і вирвати перемогу в нелегкому поєдинку.

      Таким чином, чоловіча збірна України стала третьою командою, крім Греції та Естонії, якій вдалося виграти всі зустрічі у кваліфікації. Жеребкування групового етапу чемпіонату Європи відбудеться 16 січня в Брюсселі (Бельгія).

      Нагадаємо, що в середу, 9 січня, жіноча збірна України з волейболу зіграла останній матч відбору на Чемпіонат Європи 2019 року.

      Теги: Спорт Волейбол
      Джерело: 24 Канал
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