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Збірна України з волейболу здобула вольову перемогу над Македонією у відборі на Євро-2019

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Збірна України з волейболу
Збірна України з волейболу / Федерація волейболу України

Збірна України з волейболу у матчі проти Македонії програвала 2:0 на виїзді. Та у підсумку команда зуміла переломити хід поєдинку та виграти протистояння.

Македонія Україна 2:3 (27:25, 26:24, 20:25, 20:25, 12:15)

У порівнянні з першим матчем Угіс Крастіньш зробив дві заміни: замість Олега Шевченка до Скоп’є полетів Тимофій Полуян (щоправда, на паркеті він так і не з’явився), а Дмитра Вієцького у старті замінив Володимир Тевкун. І саме його потужні удари стали для господарів майданичку неприємним сюрпризом. Тож незабаром наші повели – 12:8. Але тут дуже невчасно на повну заголосила "гармата" кращого бомбардира македонців Ніколи Георгієва. В принципі, цього варто було очікувати, оскільки в попередньому матчі з угорцями він записав до свого активу цілих 42 очка! Але українці цей момент чомусь прогавили. І з дев’яти ударів Георгієва влучними виявилися сім. Бомбардира добре підтримав Александар Ляфтов, а ще підопічні Ніколи Матьяшевича добре скористалися вісьмома помилками "синьо-жовтих". І таки "видряпали" перший сет.

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У другому боротьба також відбувалася, що називається, на зустрічних курсах. Тепер Георгієв відзначився уже дев’ять разів, щоправда, з 15 спроб. А атакуючий запал Тевкуна підтримав Дмитро Терьоменко (набрали за партію по 7 очок). І допоміг перетворити рахунок 15:17 на 20:17.

Здавалося, ще трохи... Однак у відповідь македонці спромоглися відзначитися чотири рази поспіль і, зрештою, знову досягли свого на "більше-менше".

Запахло "смаженим". Проте наші хлопці не розклеїлися. У третьому сеті, спільними зусиллями, їм вдалося закрити Георгієва, а результативний спалах Яна Єрещенка змусив опонентів змиритися з кінцевими "мінус 5".

Та про кардинальний перелом у поєдинку не йшлося. Македонці зуміли перестроїтися, в атаках зробили ставку на Ляфтова і тривалий час вели перед 2-4 очки. Але Угіс Крастіньш таки недарма вдався одразу до трьох замін. Вони й справді стали знаковими. Зв’язуючому Владиславу Діденку вдалося привнести в нападі, так би мовити, свіжу струю, Юрій Семенюк додав надійності блокам, а Дмитро Вієцький "забомбардував" суперників потужнішими діагональними ударами. І тривожні 13:16 незабаром продовжилися значно покращуючими настрій п’ятьма набраними очками поспіль – 23:19, а за тим і необхідністю продовжити боротьбу на тай-брейку.

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Цей ігровий відрізок розпочався відчайдушним ривком македонців з останніх сил – 5:2, а завершився справжнім бенефісом Вієцького, який "прошивав" чужі блоки наче ніж по маслу. Отже – 15:12 і, після майже двох з половиною годин жорсткого протистояння, дуже важлива турнірна перемога залишилася за підопічними Угіса Крастіньша!

Варто додати, що у Македонії найкращим бомбардиром знову став Нікола Георгієв (25 очок), а серед українців найбільше відзначилися Ян Єрещенко (19 очок), Володимир Тевкун (15), Дмитро Терьоменко і Дмитро Вієцький (по 14), Олексій Клямар (13) та Юрій Семенюк (8).

Матч Швейцарія – Угорщина відбудеться 19 серпня, а 22 серпня угорських волейболістів "екзаменуватимуть" у Запоріжжі вже українці.

За матеріалами Федерації волейболу України

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Теги: Новини спорту Волейбол
Джерело: 24 Канал
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