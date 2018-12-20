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      Збірна України завершила 2018 рік на 28 місці в рейтингу ФІФА

      94 Читать новость на русском
      Збірна України з футболу
      Збірна України з футболу

      В оновленому рейтингу ФІФА, який був опублікований 20 грудня, збірна України зберегла свої позиції і завершить рік на 28-й позиції.

      У порівнянні з попередній листопадовим реєстром, збірна України не зрушила з місця, займаючи 28 позицію у світі і 18-у в Європі. Коефіцієнт "синьо-жовтої" збірної не змінився – 1482 очки.

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      На вершині списку залишається Бельгія (1727 очок). Другою йде Франція (1726), третьою - Бразилія (1676). У першу десятку рейтингу також входять Хорватія (1634), Англія (1631), Португалія (1614), Уругвай (1609), Швейцарія (1599), Іспанія (1591) і Данія (1589).

      Нагадаємо, що збірна України у відбірковому турнірі Євро-2020 зіграє в групі B, де її суперниками будуть збірні Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу. Свій перший матч відбору збірна України проведе в Лісабоні проти Португалії на "Ештадіу да Луш" 22 березня.

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      Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу ФІФА
      Джерело: 24 Канал
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