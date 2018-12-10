Збірна України зазнала найбільшої поразки за 8 років

Молодіжна збірна України з хокею з розгромним рахунком програла свій другий матч на чемпіонаті світу в Дивізіоні IB, який проходить у польському місті Тихи. У неділю, 9 грудня, підопічні Олега Ігнатьєва з тріском програли збірній Угорщини – 3:9.

Угорщина – Україна 9:3 (1:2, 4:0, 4:1)

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Хоча починалося все для наших краще не придумаєш. Вже до четвертої хвилини зустрічі українці вели з рахунком 2:0. Шайби закинули провідні форварди "синьо-жовтих" Фелікс Морозов і Олександр Пересунько.

Угорці змогли розмочити рахунок до першої перерви, але гра нашої збірної все ж вселяла впевненість.

Все змінилося ближче до середини другого періоду, коли Угорщина відігралася. До слова, в цій 20-хвилинці суперник перекидав Україну з рахунком 26:8. Як підсумок, на другу перерву українці пішли програючи 2:5.

На заключний період наш основний воротар Артур Оганджанян вже не вийшов – в "рамці" його замінив Микита Петленко. На жаль, до третьої хвилині цього ігрового відрізка і Петленко встиг пропустити двічі – 2:7.

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До кінця матчу Пересунько завдяки відмінним індивідуальним діям встиг оформити дубль, але і угорці забили ще двічі. Україна програла з рахунком 3:9 і опустилася на останнє місце в турнірній таблиці.

Зазначимо, що в останній раз з різницею в шість шайб на чемпіонатах світу молодіжна збірна України програвала в 2010 році, коли поступилася латишам 0:6.

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