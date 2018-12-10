11:24
10 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Долар прощається з Росією. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      22:11, 8 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Банда Ляшка. Український "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:27, 8 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Збірна України зазнала найбільшої поразки за 8 років

      293 Читать новость на русском
      Молодіжна збірна України зазнала розгромної поразки на чемпіонаті світу
      Молодіжна збірна України зазнала розгромної поразки на чемпіонаті світу / УХЛ

      Молодіжна збірна України з хокею з розгромним рахунком програла свій другий матч на чемпіонаті світу в Дивізіоні IB, який проходить у польському місті Тихи. У неділю, 9 грудня, підопічні Олега Ігнатьєва з тріском програли збірній Угорщини – 3:9.

      Угорщина – Україна 9:3 (1:2, 4:0, 4:1)

      Читайте також: Збірна України з поразки стартувала на молодіжному чемпіонаті світу

      Хоча починалося все для наших краще не придумаєш. Вже до четвертої хвилини зустрічі українці вели з рахунком 2:0. Шайби закинули провідні форварди "синьо-жовтих" Фелікс Морозов і Олександр Пересунько.

      Угорці змогли розмочити рахунок до першої перерви, але гра нашої збірної все ж вселяла впевненість.

      Все змінилося ближче до середини другого періоду, коли Угорщина відігралася. До слова, в цій 20-хвилинці суперник перекидав Україну з рахунком 26:8. Як підсумок, на другу перерву українці пішли програючи 2:5.

      На заключний період наш основний воротар Артур Оганджанян вже не вийшов – в "рамці" його замінив Микита Петленко. На жаль, до третьої хвилині цього ігрового відрізка і Петленко встиг пропустити двічі – 2:7.

      Читайте також: У Канаді хокеїсти знову зіграли у вишиванках: відео

      До кінця матчу Пересунько завдяки відмінним індивідуальним діям встиг оформити дубль, але і угорці забили ще двічі. Україна програла з рахунком 3:9 і опустилася на останнє місце в турнірній таблиці.

      Зазначимо, що в останній раз з різницею в шість шайб на чемпіонатах світу молодіжна збірна України програвала в 2010 році, коли поступилася латишам 0:6.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Хокей
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новое доказательство против Трампа и новый претендент в президенты – новости США за неделю
      сьогодні , 08:40 Новое доказательство против Трампа и новый претендент в президенты – новости США за неделю
      Максим Карижський 2542
      Як Україна забезпечує себе газом, ціна за Томос та жахливі товари в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      9 грудня , 22:00 Як Україна забезпечує себе газом, ціна за Томос та жахливі товари в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 3106
      Втрачені береги: влада Одеси відбирає у містян дві третини набережної Чорного моря
      9 грудня , 21:30 Втрачені береги: влада Одеси відбирає у містян дві третини набережної Чорного моря
      Блог Соцмережі 2912
      Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      9 грудня , 20:08 Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      1275
      Найсмішніші меми тижня: кіт Порошенка та Янукович-червоногвардієць
      9 грудня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: кіт Порошенка та Янукович-червоногвардієць
      3836
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      "Сантос" вийшов на четверте місце
       10 жовтня 2010 , 13:20
      UFI поверне українцям гроші за квитки
       28 вересня 2013 , 14:15
      Конте тричі чемпіон - Зідана чекають на заміну
       12 травня 2014 , 13:19
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук