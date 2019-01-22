Збірна України здивувала складом на етап Кубка світу з біатлону в Антхольці
У італійському Антхольц-Антерсельва у четвер, 27 січня, розпочнеться черговий, шостий етап Кубка світу з біатлону поточного сезону-18/19.
Збірна України з біатлону вже оголосила склад на шостий етап Кубка світу в італійському Антхольці.
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Чоловіки: Артем Прима, Дмитро Підручний, Артем Тищенко та Руслан Ткаленко.
Жінки: Віта Семеренко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок та Олена Підгрушна.
По невідомим причинам цей етап пропустять Сергій Семенов і Юлія Джима. Підрушна, ймовірно, побіжить спринт – для оцінки її стану.
Джерело: 24 Канал
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