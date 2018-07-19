Збірна України здобула бронзові нагороди на командному Чемпіонаті Європи в Росії

Збірна України здобула бронзові нагороди на першому в історії дзюдо чемпіонаті Європи серед змішаних команд в розділі мікс, який відбувся у російському Єкатеринбурзі.

Загалом на чемпіонаті українці поступилися лише один раз збірній Росії. Це сталося в другому колі. До цього наші спортсмени, які розпочинали шлях до нагород зі стадії 1/16 фіналу, з рахунком 4:2 здолала команду Угорщини.

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Після поразки росіянам, українці у втішному турнірі перемогли збірні Чехії та Туреччини, а в матчі за третє місце – Францію.

Шість основних сутичок бронзового поєдинку завершилися з рахунком 3:3. Згідно з правилами змагань, у даній ситуації переможець визначається у додатковій зустрічі в одній ваговій категорії, яка визначається жеребом.

Шанс поставити вирішальну крапку випав дзюдоїсткам вагою понад 70 кг, в якому зійшлися наша Єлизавета Каланіна та француженка Джулія Толофуа. Перший поєдинок між цими дзюдоїстками завершився перемогою Толофуа у додатковий час. Після перерви у п‘ять хвилин, дівчата знову вийшли на татамі й Каланіній вдалося взяти реванш і принести вирішальний бал українській команді. Загальний рахунок зустрічі 4:3 на користь збірної України.

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Цього року командний чемпіонат континенту вперше відбувався у новому форматі, коли до складу команди одночасно входять чоловіки та жінки, які змагаються у шести вагових категоріях (до 73 кг, до 90 кг, понад 90 кг – у чоловіків та до 57 кг, до 70 кг, понад 70 кг – у жінок). Раніше за нагороди боролися окремо чоловічі та жіночі команди. Саме в змішаному форматі командний турнір дзюдоїстів дебютує на ОІ-2020 у Токіо. Збірну України представляло вісім спортсменів – чотири жінки та чотири чоловіки.

до 57 кг – Марія Скора

до 70 кг – Ірина Хрящевська

понад 70 кг – Єлизавета Каланіна та Галина Тарасова

до 73 кг – Геворг Манукян

до 90 кг – Віталій Шепель

понад 90 кг – Олександр Гордієнко та Андрій Колесник