Збірна України здобула другу медаль на чемпіонаті світу з вільної боротьби

Українська борчиня Оксана Лівач завоювала бронзу чемпіонату світу з боротьби, який проходить в Будапешті, Угорщина.

Українка Оксана Лівач стала бронзовим призером чемпіонату світу у ваговій категорія до 50 кілограм.

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На шляху до п'єдесталу Лівач перемогла Джесіку Анну Марію Макдональд з Канади (5:1), Валентину Ісламова-Брик з Казахстану (4:2), монголку Нарангерел Ерденесух (10:3), поступившись у півфіналі чемпіонці світу японці Юї Сусакі (0:10).

У сутичці за бронзу українка зійшлася з бронзовою призеркою чемпіонату Азії-2017 і срібною призеркою чемпіонату світу U-23 індіанкою Ріту Ріту. Сутичка завершилася з рахунком 10:5 на користь Лівач.

Нагадаємо, що Оксана Лівач принесла збірній Україні другу нагороду. Днем ​​раніше золото завоювала Алла Черкасова (68 кг).

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