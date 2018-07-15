Збірна України здобула найбільше медалей на чемпіонаті Європи з панкратіону
У сербському місті Зренянин завершився чемпіонат Європи з панкратіону.
Збірна України провела напрочуд вдалий старт: у командному заліку стала переможцем континентальної першості.
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Наші спортсмени 16 разів піднімалися на найвищу сходинку п’єдесталу пошани. Зазначимо, що загалом у двох розділах було розіграно 24 комплекти нагород, повідомляє прес-служба Спортивного комітету України.
Попереду у збірної України найважливіший старт сезону – чемпіонат світу 2018 року, який на початку листопада прийматиме Білорусь.
Джерело: 24 Канал
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