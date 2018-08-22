Збірна України здобула третю поспіль перемогу у відборі на Євро-2019

Чоловіча збірна України з волейболу здобула третю перемогу поспіль у відбірковому циклі чемпіонату Європи-2019.

В Запоріжжі на арені "Юність" українські волейболісти дуже впевнено виграли першу партію 25:15. У другому сеті підопічні Угіса Крастіньша зуміли відігратися з рахунку 4:10 – 27:25. Третю партію українці виграли вже без пригод – 25:19 і загальна перемога 3:0.

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Таким чином, Україна здобула третю перемогу поспіль і продовжила одноосібно очолювати групу F. Наступний поєдинок "синьо-жовті" проведуть 25 серпня знову проти Угорщини.

Україна – Угорщина 3:0 (25:15, 27:25, 25:19).

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