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Збірна України здобула золото на чемпіонаті Європи з синхронного плавання

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Жіноча збірна України з синхронного плавання принесла Україні третє золото на чемпіонатах Європи в Глазго.

У комбінаційній дисципліні "синьо-жовті" випередили Італію та Іспанію, які також посіли місце на подіумі. Результат збірної України – 94,46 очка.

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Таким чином, українки зробили поки найбільший внесок у загальнокомандний залік України - на їх рахунку одне золото і два срібла. Всього на чемпіонатах Європи у Глазго українці здобули вісім нагород (3 золота, 4 срібла і 1 бронза).

Це друге золото в історії української збірної в даній дисципліні. В останній раз Україна опинялася найсильнішої 4 роки тому.

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 канал
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