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      Збірна України зіграла внічию у товариському матчі з Францією

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      Чоловіча збірна України з футзалу поступилася Франції у першому товариському матчі
      Чоловіча збірна України з футзалу поступилася Франції у першому товариському матчі

      Чоловіча збірна України з футзалу у Франції зіграла внічию з місцевою збірною. Обидва м'ячі були забиті після перерви.

      Франція – Україна 1:1
      Голи: Мухудін, 34 – Харун, 25 (авт.)

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      Українці першими вийшли вперед, коли Білоцерківець пробив по воротах, а м'яч від ноги Харуна залетів в сітку і був зарахований як автогол. Але через дев'ять хвилин французи встановили рівність в рахунку – ворота "синьо-жовтих" вразив Мухудін.

      Нагадаємо, що це перший з двох товариських матчів між Францією і Україною. Другий поєдинок запланований 31 жовтня о 20:30 за Києвом.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Футзал Новини Франції Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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