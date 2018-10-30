Збірна України зіграла внічию у товариському матчі з Францією
Чоловіча збірна України з футзалу у Франції зіграла внічию з місцевою збірною. Обидва м'ячі були забиті після перерви.
Франція – Україна 1:1
Голи: Мухудін, 34 – Харун, 25 (авт.)
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Українці першими вийшли вперед, коли Білоцерківець пробив по воротах, а м'яч від ноги Харуна залетів в сітку і був зарахований як автогол. Але через дев'ять хвилин французи встановили рівність в рахунку – ворота "синьо-жовтих" вразив Мухудін.
Нагадаємо, що це перший з двох товариських матчів між Францією і Україною. Другий поєдинок запланований 31 жовтня о 20:30 за Києвом.
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Джерело: 24 Канал
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