Збірна України зіграє домашній матч проти Словенії в Запоріжжі

Національна чоловіча збірна України з баскетболу 29-го листопада зіграє свій останній домашній матч 2018 року у відборі на чемпіонат світу-2019.

Команда Євгена Мурзіна в 3-му турі 2-го раунду кваліфікації гратиме проти діючих чемпіонів Європи збірної Словенії. Федерація баскетболу України повідомила про те, що цей поєдинок відбудеться в Запоріжжі на оновленій арені "Юність".

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Зазначимо, що востаннє офіційний домашній поєдинок чоловіча національна збірна України проводила не в Києві у 2012 році, коли в рамках кваліфікації Євробаскету-2013 приймала в Южному на паркеті СК "Олімп" збірну Кіпру. Також в рамках того відбіркового циклу українська збірна грала проти Угорщини в Дніпрі, а також приймала збірну Австрії у Львові.

Арена у Запоріжжі наразі є однією з найкращих в Україні. Її реконструкцію було завершено влітку 2018 року.

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