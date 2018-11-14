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      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Збірна України зіграє два товариські матчі з найсильнішою командою Європи

      311 Читать новость на русском
      Збірна України з футзалу
      Збірна України з футзалу

      Два товариські матчі між збірними України і Португалії з футзалу відбудуться 4-5 грудня в Запоріжжі.

      Підопічні Жорже Браза приїдуть до України в якості чинних чемпіонів Європи та у рамках підготовки до офіційних матчів зіграють два поєдинки з командою Олександра Косенка. Про це повідомляє сайт асоціації футзалу України.

      Читайте також: Збірна України зіграла внічию у товариському матчі з Францією

      Обидва матчі пройдуть в палаці спорту "Юність". Квитки вже доступні у продажу в касах палацу спорту, а також онлайн. Початок обох поєдинків о 17:30.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Футзал
      Джерело: 24 Канал
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