Збірна України зіграє матч відбору до Євро-2020 на стадіоні, який вміщає лише 5 тисяч глядачів
Федерація футболу України повідомила, що виїзний поєдинок відбору Євро-2020 проти Литви відбудеться в місті Вільнюс.
Зустріч пройде на стадіоні ЛФФ, який вміщує всього на всього 5 067 глядачів. Стадіон знаходиться в місті Вільнюс і є домашнім для "Жальгіріса", "Тракая" і національної команди. Після реконструкції в 2012 році стадіон отримав третю категорію УЄФА, а природний газон був замінений на штучний.
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Квитки на матч коштують від 12 (близько 390 гривень) до 18,8 (близько 610 гривень) євро.
Матч відбору до Євро-2020 Литва – Україна відбудеться 7 вересня 2019 року.
Нагадаємо, що перший матч відбору до Євро-202 проти Португалії (22 березня) Україна проведе в Лісабоні.
Джерело: 24 Канал
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