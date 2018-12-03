Збірна України зіграє товариські матчі з Чехією наприкінці січня
Чоловіча збірна України з футзалу проведе два товариські матчі проти Чехії. Підопічні Олександра Косенка проведуть два спаринги в рамках наступного вікна для міжнародних матчів.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Читайте також: Через воєнний стан в Україні скасовують футбольний матч
Перед вильотом в Ріо-Мінор на контрольні поєдинки проти Португалії головний тренер національної команди Олександр Косенко заявив, що Асоціація футзалу України вже досягла домовленості про поєдинках проти Чехії в наступне міжнародне вікно.
Наступні матчі збірна України проведе 30 і 31 січня 2019 року на виїзді в Чехії. Місто і час початок зустрічей стане відомо пізніше.
Зазначимо, що 12 грудня відбудеться жеребкування попереднього і основного раундів кваліфікації на чемпіонат світу-2020. Поєдинки попередньо раунду пройдуть з 29 січня по 3 лютого, а зустрічі основного раунду відбору – 22-27 жовтня.
Нагадаємо, наступні матчі Україна проведе проти діючих чемпіонів Європи Португалії 4 і 5 грудня. Обидва поєдинки стартують о 21:00 за Києвом.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24