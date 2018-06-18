Збірна України зіграє товариський матч з Італією: відоме місце та дата проведення
Збірна України зі збірною Італії зіграє товариський матч в Генуї на стадіоні «Луїджі Феррарі» 10 жовтня.
Про це офіційно повідомляється на сайті Федерації футболу Італії.
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Зазначається, що гра розпочнеться о 20:45 за місцевим часом. Стадіон, на якому відбудеться гра, вміщує понад 36 тисяч глядачів.
Варто зазначити, що цей матч відбудеться напередодні матчу збірної України проти Чехії у Лізі Націй 16 жовтня.
Джерело: 24 Канал
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