Збірна України зіграє товариський матч з Італією: відоме місце та дата проведення

Збірна України зі збірною Італії зіграє товариський матч в Генуї на стадіоні «Луїджі Феррарі» 10 жовтня.

Про це офіційно повідомляється на сайті Федерації футболу Італії.

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Зазначається, що гра розпочнеться о 20:45 за місцевим часом. Стадіон, на якому відбудеться гра, вміщує понад 36 тисяч глядачів.

Варто зазначити, що цей матч відбудеться напередодні матчу збірної України проти Чехії у Лізі Націй 16 жовтня.