Збірна України зіграє з Чехією 2 контрольні матчі: названо місце проведення
Збірна України з футзалу проведе два товариські матчі проти збірної Чехії. Підопічні Олександра Косенка проведуть два спаринги в рамках найближчого вікна для міжнародних матчів.
Спаринги стануть підготовкою до матчів кваліфікації ЧС-2020, повідомляє сайт ФФУ.
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Поєдинки пройдуть 29-го та 30 січня в чеських містах Хрудім (початок — о 19.30 за Києвом) та Кутна Гора (21.15).
Як повідомив наставник "синьо-жовтих" Олександр Косенко, за один-два дні до вильоту до Чехії команда проведе міні-збір. Швидше за все, відбудеться він у Броварах.
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Джерело: 24 Канал
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