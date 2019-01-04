Збірна України зіграє з Чехією 2 контрольні матчі: названо місце проведення

Збірна України з футзалу проведе два товариські матчі проти збірної Чехії. Підопічні Олександра Косенка проведуть два спаринги в рамках найближчого вікна для міжнародних матчів.

Спаринги стануть підготовкою до матчів кваліфікації ЧС-2020, повідомляє сайт ФФУ.

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Поєдинки пройдуть 29-го та 30 січня в чеських містах Хрудім (початок — о 19.30 за Києвом) та Кутна Гора (21.15).

Як повідомив наставник "синьо-жовтих" Олександр Косенко, за один-два дні до вильоту до Чехії команда проведе міні-збір. Швидше за все, відбудеться він у Броварах.

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