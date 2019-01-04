18:34
4 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Нова президентка для Росії. Воскресіння Сталіна
      Вєсті Кремля
      14:45, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Прихований "талант" Ляшка. Провальний стартап комуністів
      Вєсті.UA
      17:30, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Збірна України зіграє з Чехією 2 контрольні матчі: названо місце проведення

      28 Читать новость на русском
      Збірна України з футзалу проведе два товариські матчі в Чехії
      Збірна України з футзалу проведе два товариські матчі в Чехії / ffu.ua

      Збірна України з футзалу проведе два товариські матчі проти збірної Чехії. Підопічні Олександра Косенка проведуть два спаринги в рамках найближчого вікна для міжнародних матчів.

      Спаринги стануть підготовкою до матчів кваліфікації ЧС-2020, повідомляє сайт ФФУ.

      Читайте також: Екс-капітан "Барселони" та збірної Іспанії очолив футзальну команду з Херсона

      Поєдинки пройдуть 29-го та 30 січня в чеських містах Хрудім (початок — о 19.30 за Києвом) та Кутна Гора (21.15).

      Як повідомив наставник "синьо-жовтих" Олександр Косенко, за один-два дні до вильоту до Чехії команда проведе міні-збір. Швидше за все, відбудеться він у Броварах.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футзал
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найвизначніші події у космічній галузі, про які варто знати кожному
      сьогодні , 18:04 Найвизначніші події у космічній галузі, про які варто знати кожному
      Михайло Года 78
      Нові скандальні деталі у справі одеського активіста Олега Михайлика
      сьогодні , 17:20 Нові скандальні деталі у справі одеського активіста Олега Михайлика
      Катерина Петренко 985
      Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      сьогодні , 11:00 Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      Демократические выборы в Украине: реальность или мечты
      сьогодні , 17:00 Демократические выборы в Украине: реальность или мечты
      Ян Валетов 140
      Иллюзия мирного сосуществования: когда Украина стала по-настоящему независимой
      сьогодні , 16:00 Иллюзия мирного сосуществования: когда Украина стала по-настоящему независимой
      Павло Казарін 471
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Аякс" на власному полі переграв "Фейєноорд"
       20 січня 2011 , 13:54
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      ПСЖ - чемпіон Франції. ВІДЕО
       8 травня 2014 , 09:40
      Маркевич: Коноплянка сказав, що до літа гратиме за "Дніпро"
       14 грудня 2014 , 10:26
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук