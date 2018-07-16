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Збірна України зіграє з Туреччиною в плей-офф Євробаскету-2018

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Збірна України U-20 з баскетболу
Збірна України U-20 з баскетболу / ФБУ

На чемпіонаті Європи U-20 завершився груповий етап, за підсумками якого визначився суперник збірної України у першому раунді плей-офф.

Таким чином, українська молодіжка в раунді топ-16 зіграє проти другої команди групи А, якою стала Туреччина. Турки в своїй групі перемогли Великобританію і Чорногорію, зазнавши поразки в матчі з Литвою.

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Матч 1/8 фіналу Україна – Туреччина відбудеться в середу, 18 липня, о 19:00.

Нагадаємо, що підопічні Вадима Пудзрея у третьому турі поступились Франції, а збірна Хорватії перемогла Іспанію (85:70), тож Хорватія, вигравши усі три матчі, стала першою, Франція за рахунок кращої різниці в особистих зустрічах посіла друге місце, Україна – третє, а Іспанія, відповідно, стала четвертою.

Теги: Новини спорту Баскетбол Збірна України з баскетболу
Джерело: 24 Канал
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