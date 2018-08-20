Збірна Японії втратила чотирьох баскетболістів через повій

На Азійських іграх у Індонезії розгорівся скандал навколо збірної Японії. Одразу чотирьох японських баскетболістів відправили додому після того, як їх застали у компанії повій у формі національної збірної.

При цьому всі чотири баскетболісти – Юя Нагайосі, Такуя Хасімото, Такума Сато та Кейта Імамура – були змушені добиратися додому з Індонезії власним коштом.

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"Спортсмен має бути взірцем для усього суспільства, представляти свою країну на Азійських іграх, це не лише стояти із медалями на п’єдестал, це давати позитивний приклад усім довкола своєю поведінкою і вчинками", – цитує шефа місії збірної Японії на Азійських іграх Ясухіро Ямасіта ukrbasket.net

Варто додати, що збірна Японії доволі неоднозначно стартувала на Азійських іграх. У першому матчі команда програла Тайваню 65:71, а другому матчі перемогла Катар 82:71. При цьому саме Хасімомто та Імамура були найрезультативнішими гравцями збірної Японії у переможному матчі. Тепер команда решту матчів на турнірі гратиме лише вісьмома гравцями.

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