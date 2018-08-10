Збірну України хотіли поселити у "Москві"

Вже 6 вересня збірна України зіграє матч проти збірної Чехії в рамках Ліги Нації. Напередодні матчу "синьо-жовтих" у Чехії, місцеві організатори планували поселити українців у готелі "Москва".

Збірна України з Києва вилетить в Брно 5 вересня, а вже звідти добиратимуться на автобусі в місто Злін. Саме в цьому місті українській збірній запропонували поселитися з готелі "Москва". Однак українська сторона відмовилася від такого. Тому команда житиме у двох готелях, повідомляє "Команда №1"

Читайте також: Cтав відомий графік підготовки збірної України до Лізі Націй

Нагадаємо, матч Чехія – Україна відбудеться у містечку Угерське-Градіште 6 вересня. Після цього збірна відправиться до Львова, де 9 вересня зіграє зі збірною Словаччини. Однак цей матч відбудеться за порожніх трибун. Та перед "Ареною Львів" буде розміщена фан-зона для вболівальників.

Більше новин зі світу спорту читайте у розділі Спорт24