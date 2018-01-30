21:04
30 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗБИТИЙ BOEING 777 ОЛІМПІАДА-2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. MC Анохін vs Навальний. Літературний талант
Вєсті Кремля
22:58, 29 січня
Вєсті. UA. Віденський вальс Порошенка. Від Киви хочуть
Вєсті.UA
20:54, 29 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Телевізійна еволюція
Згадати все
18:22, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗБИТИЙ BOEING 777 ОЛІМПІАДА-2018

Збитий Boeing-777: Гіркін відреагував на рішення суду

20:40, сьогодні 5447 Читать новость на русском
Терорист Гіркін прокоментував рішення США по збитому
Терорист Гіркін прокоментував рішення США по збитому "Боїнгу" / Фото із відкритих джерел

Колишній ватажок бойовиків так званої "ДНР" відреагував на рішення суду США у справі про збиття малазійського Boeing-777.

Згідно з цим рішенням Гіркін має виплатити родичам загиблих у катастрофі 400 мільйонів доларів.

Читайте також: Рейс MH17 збили з російської установки, – британська розвідка

Сам Гіркін вже прокоментував це рішення суду США, сказавши, що йому від нього "ні тепло, ні холодно", пише "Дождь".

Оскільки я вже ледь не "терорист номер один у світі", що мені боятися? Мені від цього ні тепло ні холодно, гірше не буде,
– сказав він.

Колишній ватажок так званої "Новоросії" каже, якщо у нього раптом з'являться зайві півмільярда доларів, він "не проти заплатити родичам за невідомо ким збитий "Боїнг".

17 липня 2014 року в небі над Донеччиною було збито літак авіакомпанії Malaysia Airlines, який летів за маршрутом Амстердам – Куала-Лумпур. На борту літака перебувало 289 осіб. Всі вони загинули. Міжнародна слідча група винною у катастрофі вважає Росію, адже ракетна установка "Бук", якою збили літак, прибула з території РФ.

Теги: Новини України Збитий Boeing 777 Війна на Донбасі Тероризм Розслідування Новини політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Я виступаю за велику Росію, – український журналіст зробив скандальну заяву
сьогодні, 16:42 Я виступаю за велику Росію, – український журналіст зробив скандальну заяву
7406
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
М'ясні продукти в Україні подорожчали на третину
 4 січня , 15:48
Як виглядає новий проект резолюції щодо Криму, за який голосуватимуть в ООН – документ
 13 листопада 2017 , 22:46
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада 2017 , 08:00
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук