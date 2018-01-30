Збитий Boeing-777: Гіркін відреагував на рішення суду

Колишній ватажок бойовиків так званої "ДНР" відреагував на рішення суду США у справі про збиття малазійського Boeing-777.

Згідно з цим рішенням Гіркін має виплатити родичам загиблих у катастрофі 400 мільйонів доларів.

Читайте також: Рейс MH17 збили з російської установки, – британська розвідка

Сам Гіркін вже прокоментував це рішення суду США, сказавши, що йому від нього "ні тепло, ні холодно", пише "Дождь".

Оскільки я вже ледь не "терорист номер один у світі", що мені боятися? Мені від цього ні тепло ні холодно, гірше не буде,

– сказав він.

Колишній ватажок так званої "Новоросії" каже, якщо у нього раптом з'являться зайві півмільярда доларів, він "не проти заплатити родичам за невідомо ким збитий "Боїнг".

17 липня 2014 року в небі над Донеччиною було збито літак авіакомпанії Malaysia Airlines, який летів за маршрутом Амстердам – Куала-Лумпур. На борту літака перебувало 289 осіб. Всі вони загинули. Міжнародна слідча група винною у катастрофі вважає Росію, адже ракетна установка "Бук", якою збили літак, прибула з території РФ.