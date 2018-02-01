Збитий Boeing 777: російський експерт назвав нові резонансні подробиці

Команда "Боїнг" рейсу МН17 на вихід з міжнародних коридорів надійшла від російських диспетчерів Ростова.

Про це заявив російський незалежний авіаційний експерт Вадим Лукашевич.

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За його словами, український диспетчер лише дозволив командиру лайнера, на його ж прохання, трохи відхилитися на північ для обходу циклону.

"А ось команду з землі на вихід з відразу двох міжнародних коридорів (L980 і В947) в 13:19:21 передавав на борт російський диспетчер (через українського), як це випливає із запису переговорів екіпажу МН17 з українським диспетчером (Дніпропетровськ), і українського - з російським (Ростов) ", – написав експерт.