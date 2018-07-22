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Збитий боїнг-777, ЧС-2018 і збільшення вартості проїзду в Києві: топ-5 блогів тижня

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Топ-5 блогів за тиждень
Топ-5 блогів за тиждень / Колаж 24 каналу

Журналісти 24 каналу підібрали для вас блоги, які цього тижня читали найбільше.

1. Сексу в СРСР не було чи таки був? 18+ 
32 роки тому у телемості Ленінград-Бостон прозвучала фраза, яку знають навіть ті, хто народився після розвалу СРСР. Жінка, яка представляла Радянський Союз, під час ефіру заявила, що "у СРСР сексу немає". То чи справді радянські люди були такі цнотливі і розмножувалися у пробірках?

2. Збитий Boeіng-777 у цифрах (Інфографіка) 
17 липня 2014 року в небі над Донеччиною було збито авіалайнер компанії Malaysia Airlines, який летів за маршрутом Амстердам – Куала-Лумпур. Трагедія трапилась орієнтовно о 16:21 за Києвом.

3. Чому не варто економити на відпустках і гнатися за вищою освітою: поради від економіста 
Друга частина ексклюзивного інтерв’ю з доцентом Київської школи економіки, консультантом Світового банку про роботу та економіку праці в Україні.

4. Проїзд у Києві – один із найдорожчих у Європі: інфографіка 
Проїзд у Києві 14 липня подорожчав. Тепер за разову поїздку в будь-якому виді транспорту доведеться заплатити 8 гривень. 24 канал проаналізував, наскільки справедливою є ця сума порівняно з іншими європейськими містами.

5. Показовий ЧС-2018: українські комплекси на тлі хорватського патріотизму 
У Московії відгомонів футбольний ЧС-2018. Перемогла у ньому, мабуть, справді найсильніша збірна, хоча й два перших голи французів у ворота хорватів виглядають з точки зору суддівських рішень доволі суперечливими. Зрештою, мова в цьому матеріалі піде не стільки про футбол, скільки про його зовнішню огранку.

Читайте також: Про війну, анексію Криму та українську мову: найкращі цитати Павла Шеремета

Автор: Блог Медіа
Теги: Новини політики Новини України Гроші Публікації Збитий "Боїнг 777" Чемпіонат світу з футболу - 2018 Блоги тижня
Джерело: 24 Канал
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