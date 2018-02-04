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Збитий Су-25 у Сирії: Міноборони Росії показало відео атаки по бойовиках

17:08, сьогодні 2356 Читать новость на русском
Збитий Су-25 у Сирії
Збитий Су-25 у Сирії / ria.ru

В результаті масованого удару по району Ідліб, підконтрольному бойовикам "Джебхат ан-Нусра", загинуло понад 30 осіб.

У Міноборони Росії заявили, що завдали по бойовиках удару у відповідь після збиття у Сирії російського літака Су-25, пишуть "РИА Новости".

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"По району, підконтрольному терористичного угруповання "Джебхат ан-Нусра" у провінції Ідліб, звідки був зроблений пуск ракети ПЗРК по російському літаку Су-25, завдано груповий удар високоточною зброєю. За даними радіоперехоплення, в результаті удару знищено понад 30 бойовиків "Джебхат ан-Нусра", – повідомили у прес-службі російського відомства.

Окрім того, російський центр примирення ворогуючих сторін у Сирії спільно з представниками Туреччини, відповідальними за зону деескалації "Ідліб", намагаються повернути тіло льотчика Су-25.

Міноборони Росії атакувало позиції бойовиків "Джебхат ан-Нусра" у Сирії – відео

Нагадаємо, 3 лютого з'явилась інформація про те, що у сирійській провінції Ідліб збито російський військовий літак-штурмовик Су-25. Вбитий сирійськими повстанцями російський льотчик був майором Збройних сил Росії Роман Філіппов.

Теги: Жертви Новини Росії авіація Війна у Сирії Тероризм
Джерело: 24 Канал
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