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      Збитки на мільярди: Нові правки Ради завдадуть шкоди українському бізнесу

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      Видобуток залізної руди
      Видобуток залізної руди / obozrevatel.com

      Підвищення ренти на видобуток залізної руди в 4,5 рази суттєво підірве галузь і завдасть збитків державі на мільярди гривень.

      Про це OBOZREVATEL розповів голова Федерації металургів України Сергій Біленький, коментуючи податкові поправки, які планує прийняти Верховна Рада. Зараз же в парламенті йде обговорення даних ініціатив, але сам діалог з бізнесом, за словами фахівця, чисто формальний.

      "Нам пообіцяли, що якісь наші пропозиції будуть враховані між першим і другим читанням, але законопроєкти 1012 і 1012-1 приймуть.Тому, на жаль, доводиться констатувати – діалогу влади на рівні Верховної Ради і бізнесу, немає. Координації між Радою і урядом теж немає.

      Прем'єр-міністр з одного боку заявляє, що зміни до Податкового кодексу обговорюватимуть навесні, а прийняті будуть не раніше 2021 року, при цьому парламент вносить кардинальні зміни. Наші витрати через підвищення в 4-5 разів тарифів зростуть не менше ніж на 8,5 мільярда гривень на рік", – підкреслив Біленький.

      Такі зміни можуть просто погубити галузь. При цьому фахівець відзначає, такий дивний інтерес спостерігається з боку Ради тільки до залізної руди, рента ж на інші види сировини не збільшується.

      "Ми порахували, якщо держава отримає додатково 8,5 мільярда гривень від ренти, то втратить близько 11,5 мільярдів податку на прибуток від цих же підприємств. Оскільки, як мінімум на 20% будуть скорочені обсяги виробництва, ми втратимо значну частину експорту – Китай повністю, частину в країни ЄС. Можливо рентабельним залишиться лише внутрішній ринок за рахунок більш дешевої доставки", – підсумував Біленький.

      Як повідомлялось законопроєктом №1210, пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ – сьогодні це 33%. Також пропонується в якості бази для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) з вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

      Як повідомлялось раніше, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження згідно з яким, зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроєкті №1210, зроблять рентні платежі в співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більше, ніж в Росії, а також стануть вище ніж в Австралії, Бразилії та Китаї.

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      Теги: Металургія Податковий кодекс Бізнес
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