Збитки у 25 мільярдів за 8 місяців: Лерос каже, що передав НАБУ факти неймовірної топ-корупції
Народний депутат Гео Лерос заявив, що йому у руки потрапив звіт, який, як він стверджує, викриває факти організованої топ-корупції. Викриття цих фактів буцімто навіть коштувало посади міністру фінансів Ігорю Уманському.
З отриманими даними депутат звернувся до Національного антикорупційного бюро України. Про це він розповів у власному фейсбуці.
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"Згідно зі звітом, з червня у Державній податковій службі почала діяти так звана "програма", яка звільняла великий бізнес від сплати податків. За це топ-чиновники, які й організували схему, отримували відкати", – заявив Гео Лерос.
Важливо для розуміння! Зазначена інформація наразі є лише заявами депутата. Правову оцінку їм надаватимуть НАБУ, а згодом, якщо справа туди дійде, суд.
Суми імовірного схемного "недооподаткування":
- з 1 травня 2019 року – 2 мільярди гривень;
- з 1 серпня 2019 року – 3 мільярди гривень;
- з 1 січня 2020 року – 4 мільярди гривень;
- станом на 1 лютого 2020 року – до 5,5 мільярда гривень.
Усього за 8 місяців, як стверджує народний депутат, збитки державного бюджету могли становити 25 мільярдів гривень. Схему буцімто викрив ексміністр фінансів Ігор Уманський, за що й отримав приставку "екс".
Як зазначається в інформації, яку публікує Лерос, Уманський вирішив поговорити про це з Денисом Шмигалем та Андрієм Єрмаком, вимагаючи відставок голів податкової і митниці.
Хто причетний до злочинної схеми:
Хоча у даних Лероса Денис Шмигаль згадується чи не найпершим, його причетність до схеми ні не підтверджується, ні не заперечується. Ключовою особою, яка все організувала, буцімто є голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
Далі схема доходить до керівника податкової Сергія Верланова і його підлеглих – Юря Кригана, Дмитра Мішалова і Олександра Кондри.
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Ще одним з ключових учасників називають львівського юриста Василя Костюка. Через нього буцімто відбувався пошук підприємців, які брали участь у схемі.
Далі ідуть керівники регіональних податкових у чотирьох областях:
- Київській – Орест Вітик;
- Львівській – Василь Кресяк;
- Одеській – Володимир Астрєйко;
- Донецькій – Ірина Долозіна.
Як стверджується у паперах, які наводить Гео Лерос, головними "бенефіціарами" схеми були компанії у сферах аграрної промисловості, мережі автозаправних станцій і тютюнові компанії. Цікаво, що серед клієнтів були й імпортери. Тож якщо схема підтвердиться, її навіть можна назвати міжнародною.
Гео Лерос про величезні обсяги топ-корупції: дивіться фото
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