18:22
8 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Головний російський шаман Шойгу. Диско Дімон
      Вєсті Кремля
      23:54, 6 квітня
      Вєсті.UA.Жир: Ляшко захотів у тюрму. Українські олігархи різко збідніли
      Вєсті.UA
      18:41, 6 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, 6 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Збитки від "анексії Криму Україною": у Росії серйозно взялися за підрахунки

      500 Читать новость на русском
      Дмитро Медведєв
      Дмитро Медведєв / фото з відкритих джерел

      Російський прем’єр-міністр Дмитро Медведєв доручив профільним міністерствам допомогти робочій групі Держдуми РФ у підрахунках збитків, які начебто поніс Крим, 23 роки будучи українською територією.

      24 канал повідомляв, що наприкінці березня у Держдумі РФ здивували новою заявою щодо анексованого Криму. Так, російські депутати заявили, що це Україна здійснювала "анексію півострова протягом 23 років", тому, РФ збирається оцінити збиток, нібито завданий економіці Криму.

      Читайте також: У Росії очікують на "референдум" про приєднання Білорусі: улюблений ресурс Суркова назвав дату

      В Україні на чергову провокацію Росії тоді відреагував міністр закордонних справ Павло Клімкін. Заяву росіян він назвав черговою кризою жанру й натякнув: у такому разі, українці можуть вимагати компенсації за кілька століть російської окупації. На цьому, здавалося, історія мала б закінчитись.

      Проте 8 квітня прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв доручив профільним міністерствам надати підтримку діяльності робочій групі Держдуми з оцінки збитків Криму за роки його перебування у складі України. Про це інформує ТАСС.

      Підтримка глави кабміну, впевнений, вплине на рівень відношення до цих запитань і, відповідно, на якість експертизи. Прямо на зустрічі Дмитро Медведєв звернувся, зокрема, до глави Мінфіну з проханням допомагати нам ", розповів депутат Держдуми Іван Мельников.

      За його словами, також була досягнута домовленість "підключати підвідомчі уряду ВНЗ при необхідності".

      "На конкретні засідання робочої групи щодо цього питання ми будемо запрошувати фахівців в Держдуму", – додав Мельников.

      Зазначимо, що у березні минула п’ята річниця анексії Криму Росією. З цієї нагоди півострів відвідав президент РФ Володимир Путін. У МЗС України на це відреагували нотою протесту. У Росії цей документ навіть не розглянули, а повернули українським дипломатам, запропонувавши визнати Крим російським.

      Як РФ анексувала український Крим?У лютому 2014 року росіяни завели до Криму "зелених чоловічків". Користуючись нестабільною ситуацією в Україні, російські військові взяли півострів під контроль (з 20 лютого). 16 березня 2014 року росіяни провели "референдум" щодо статусу півострова. Україна, ЄС, США та багато інших країн не визнали результати голосування. 18 березня Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

      Україна не могла завадити анексії Криму, адже на той час не було ні плану дій, ні чинного президента (обов’язки виконував Олександр Турчинов), ні боєздатної української армії – її руйнували роками.

      blog_ava
      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      сьогодні
      44942
      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Дмитро Медведєв
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зеленський і Порошенко: що очікувати від Путіна?
      сьогодні , 18:01 Зеленський і Порошенко: що очікувати від Путіна?
      Інна Жолобович 774
      Якщо ти хочеш бути найсильнішою дівчиною, то маєш тренуватись з найсильнішими хлопцями
      сьогодні , 17:28 Якщо ти хочеш бути найсильнішою дівчиною, то маєш тренуватись з найсильнішими хлопцями
      Станіслав Безушко 108
      Мінімалізм в дизайні інтер'єру
      сьогодні , 11:30 Мінімалізм в дизайні інтер'єру
      710
      Я назад не здам, – боєць Олександр про передову і безповоротну перемогу
      сьогодні , 17:01 Я назад не здам, – боєць Олександр про передову і безповоротну перемогу
      Повернись живим 319
      Закриття справи про смертельне ДТП за участю п'яного мажора: суддя отримує 140 тисяч щомісяця
      сьогодні , 16:35 Закриття справи про смертельне ДТП за участю п'яного мажора: суддя отримує 140 тисяч щомісяця
      Роман Маселко 940
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук