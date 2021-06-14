Точка неповернення: чому важливі роковини загибелі Іл-76

В ніч на 14 червня 2014 року під Луганськом внаслідок атаки російських терористів було збито український транспортний літак. На його борту було 49 людей – всі вони загинули жахливою смертю.

Збиття українського літака Іл-76 російськими терористами та смерть 49-х українських військових – трагічна сторінка сучасної історії України.

Читайте також Назаров ніколи не зрозуміє, що накоїв, – військовий експерт про катастрофу Іл-76

Ситуація в Луганську у червні 2014 року

У квітні – травні 2014 року владу в Луганську та його околицях захопили російські терористи та їх проксі. Номінально на чолі так званої "ЛНР" були Валерій Болотов та Ігор Плотницький – місцеві сепаратисти з оточення так званого "смотрящего за Луганщиною від Партії Регіонів" – колишнього губернатора, а тоді нардепа – Олександра Єфремова. Насправді ж вони були прикриттям для російських комбатантів з так званої "приватної військової компанії Вагнера" – легендованого спецпідрозділу російської армії. Саме вони захопили українські військові частини та під прикриттям мирних громадян напали на Луганський прикордонний загін.

2 червня 2014 року росіяни влаштували диверсію – обстріляли місцеву Облдержадміністрацію й звинуватили у смерті 8 людей українську авіацію. Відверту брехню активно поширили російські пропагандисти, чим створили вигідну для себе інформаційну картинку з усім необхідним набором – "кривавою хунтою" та "необхідністю захисту російськомовного населення".

Під тиском росіян та в умовах тотальної зради місцевих силовиків українські військові змушені були 4 червня залишити місто Луганськ та закріпитись на місцевому аеродромі. Українські захисники з-поміж прикордонників та вояків 80-ї бригади були блоковані ворогом й перебували у скрутному становищі – під постійним тиском терористів.

Ситуація в Луганському аеропорті

Опорний пункт українських захисників фактично був в оточенні ворога й постачання та підтримка його гарнізону перетворилась на велику проблему. У цих умовах командування АТО приймає рішення налагодити повітряний коридор.

До теми День визволення Маріуполя: як місто врятували від "руського миру"

Режим Антитерористичної операції, попри те, що йшли реальні військові дії, був введений виконувачем обов'язків Президента Україна Турчиновим та згодом був підтриманий Президентом Порошенком. Вони не наважились на запровадження воєнного стану, а тому українські військові діяли в умовах АТО. Керував операцією Антитерористичний центр СБУ на чолі з генералом Василем Крутовим, згодом його замінить Василь Грицак. Вони обидва не мали кваліфікації для командування воєнними діями, а тому фактично делегували все військовим – генералу Віктору Муженку, який став головою Генштабу, та його заступнику Віктору Назарову.

Саме генерал-майор Назаров планував операції в Луганському аеропорті. Завдяки повітряному сполученню Назаров планував не лише забезпечити захисників аеропорту зброєю, боєприпасами та усім необхідним, але й поступово перекинути військових туди для подальшої операції по звільненню Луганська. В аеропорті вдалося посадити 18 транспортників. 19-й був збитий терористами.

Читайте також Як Луганськ та Донецьк опинились в окупації, а Харків дивом уник їх долі

Загибель Іл-76

В ніч на 14 червня з Дніпра до Луганська летіли три українських Іл-76. Їх виліт був великою авантюрою, адже спецслужби повідомили Назарова про те, що аеропорт блокований терористами, на озброєнні яких є переносні ПЗРК - переносні зенітно-ракетні комплекси. Генерал від цих повідомлень відмахнувся й вирішив ризикнути.

Роковини трагедії:

Перший борт Іл-76 успішно сів, оскільки став несподіванкою для бойовиків – він сідав на злітну смугу без підсвітки, її підсвічували фарами техніки.

Другий борт при заході на посадку на висоті 700 метрів був атакований озброєними ПЗРК "Ігла" терористами. На першу ракету зреагували теплові пастки, які відстрелив літак. Друга ракета влучила в Іл-76 – він миттєво зайнявся та впав на землю, весь БК на його борту здетонував й підсилив вибух. За згадками очевидців трагедії, стовп вогню піднявся до рівня 10-поверхового будинку. Жодних шансів вижити у тих, хто був у літаку, не було.

Третій літак пішов на розворот і повернувся до Дніпропетровська. Перший Іл-76МД тиждень залишався в аеропорту, й лише під прикриттям негоди зміг вибратися з пастки. На початку вересня гарнізон Луганського аеропорту з боями вийшов з оточення. Нині Луганськ та його околиці перебувають під контролем терористів.

Хто загинув у катастрофі

Уламки Іл-76 розкидало на дистанції понад 500 метрів. Літак упав приблизно за 7 кілометрів від аеропорту.

На борту було 49 осіб. 40 бійців-десантників з 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу з 25-військово-транспортної авіабригади.

Вічна пам'ять:

Список загиблих у авіакатастрофі

25-та військово-транспортна авіаційна бригада

Екіпаж літака Іл-76 (Запоріжжя)

Буркавцов Володимир (1976—2014), бортовий авіатехнік, гвардії старший лейтенант

Бєлий Олександр (1976—2014), командир екіпажу, гвардії полковник

Д'яков Михайло (1968—2014), керівник повітряно-вогневої тактичної підготовки, гвардії майор

Ковалик Олександр (1972—2014), старший повітряний стрілець, гвардії прапорщик

Козолій Олександр (1984—2014), старший бортовий авіатехнік, гвардії старший лейтенант

Ментус Віктор (1982—2014), старший повітряний радист, гвардії прапорщик

Павленко Олег (1971—2014), старший технік, гвардії старший лейтенант

Скачков Ігор (1977—2014), штурман авіаційної ескадрильї, гвардії капітан

Телегін Сергій (1971—2014), керівник технічно-експлуатаційної служби авіаційної ескадрильї, гвардії капітан

25-та повітрянодесантна бригада

Дніпропетровська область

Авдєєв Костянтин, старший навідник, старший солдат

Авраменко Олександр, стрілець-зенітник, солдат

Алтунін Валерій, командир взводу, старший лейтенант

Бондаренко Віталій, гранатометник, солдат

Гайдук Ілля, солдат

Горда Анатолій, старший механік-водій, старший солдат

Грабовий Валерій, заступник командира батареї, старший лейтенант

Дмитренко Андрій, солдат

Добропас Сергій, стрілець-зенітник, старший солдат

Дубяга Станіслав, стрілець-зенітник, солдат

Каменєв Денис, стрілець-помічник гранатометника, старший солдат

Кива Владислав, водій-машиніст заправної машини, молодший сержант

Ковальчук Юрій, командир бойової машини, сержант

Коренченко Олег, солдат

Коснар Павло, командир відділення, молодший сержант

Котов Олександр, стрілець-зенітник, солдат

Кузнецов Антон, стрілець-зенітник, старший солдат

Кулібаба Руслан, водій-заправник, сержант

Кучерявий Сергій, командир відділення, молодший сержант

Левчук Павло, стрілець-зенітник, солдат

Лісной Сергій, механік-водій, солдат

Малишенко Тарас, стрілець-зенітник, солдат

Манулов Сергій, технік, старший прапорщик

Мірошниченко Сергій, старший навідник, старший солдат

Москаленко Сергій, солдат

Ніконов Павло, стрілець-зенітник, солдат

Рєзніков Євген, командир гармати, сержант

Самохін Антон, слюсар-монтажник, старший солдат

Санжаровець Артем, старший солдат

Скалозуб Артем, старший навідник, старший солдат

Шостак Сергій, стрілець-зенітник, старший солдат

Шульга Андрій, солдат

Шумаков Сергій, старший стрілець, сержант

Донецька область

Кривошеєв Сергій, механік-водій, солдат

Проньков Ростислав, солдат

Кіровоградська область

Бабан Віталій, командир відділення, сержант

Луганська область

Токаренко Ігор, механік-водій, солдат

Львівська область

Бахур Віталій, заступник командира батареї – інструктор з ПДП, старший лейтенант

Харківська область

Гончаренко Сергій, командир гармати, молодший сержант

Херсонська область

Ліфінцев Олег, водій-заправник, старший солдат

Хто збив літак

Завдяки перехопленню розмов терористів відомо, що за операцією по знищенню Іл-76 стояли російські найманці з "ПВК Вагнера". У 2017 були оприлюднені деякі з цих записів.

Зокрема, були опубліковані записи телефонних розмов командира загону терористів "батальйон "Зоря" Ігоря Плотницького та керівника ПВК Вагнера Дмитра Уткіна, що доводять їх причетність до обстрілу українського Іл-76.

Також була представлена розмова Плотницького з одним з "командирів" угруповання терористів "Зоря" Андрієм Патрушевим, в ході якого він доповідає про збитий літак.

Розмови терористів щодо збиття Іл-76:

На записі розмови Уткіна з генерал-майором ЗС РФ Євгеном Никифоровим (Тамбов) терорист повідомляє російському військовому про втрати, і той дозволяє йому відступити.

Верхом цинізму були бізнесові переговори терориста Гурєєва з місцевим "підприємцем" на ім'я Станіслав про долю літака – його було "порізано" на металолом, а Станіслав отримав свою частку 20%. Цю розмову також перехопили в СБУ.

Нині встановлено, що наказ на знищення літака безпосередньо віддав командувач російською 58-ю армією ЗС РФ генерал-майор Євгеній Нікіфоров", якого в той час відправили у "відрядження" на Донбас для виконання військових завдань. А виконавці вбивства українських воїнів – Дмитро Уткін, Андрій Гуральов та Андрій Лебедєв, після повернення в Росію були відзначені Путіним офіційними державними нагородами "Орденами Мужності".

Саме громадяни Росії Гуральов з Улан-Уде та Лебедєв з Ярославської області були операторами ПЗРК "Ігла", що здійснили рокові постріли та вбили 49 українських захисників.

Суд над генералом Назаровим

Попри те, що український літак знищили російські терористи, які самі визнали цей факт, родичі загиблих десантників та пілотів назвали ще одного винного – заступника голови Генштабу АТО генерал-майора Віктора Назарова.

Сестра загиблого у авіакатастрофі десантника Ільї Гайдука відмовляється від державної нагороди свого брата на знак протесту:

Його було звинувачено у халатності, яка полягала у тому, що він проігнорував повідомлення спецслужб про небезпеку та фактично відправив українських військових на вірну смерть.

Читайте також Назаров не збивав літак, це зробила Росія

Сам Назаров своєї вини не визнав й вказував, що діяв на власний розсуд у складних умовах воєнного часу, коли людські жертви є трагічним, але звичним явищем. У ході судового засідання генерал навіть звинуватив пілотів Іл-76 у непрофесійності, яка дозволила демаскувати літак.

Вирок генералу Назарову:

У березні 2017 року Павлоградський суд визнав Назарова винним та дав йому 7 років ув'язнення. Той не погодився з рішенням та подав апеляцію. Весь цей час він не був затриманий – ходив на роботу, отримував заробітну плату, премію та службове житло. А ще – програвав у апеляціях й продовжував судитись.

До теми Авіакатастрофа Іл-76: Верховний Суд виправдав генерал-майора Назарова

У травні 2021 року Верховний суд прийняв рішення на користь генерала Назарова та виправдав його. Лише після цього військовий вибачився перед родинами загиблих.

Останні й досі вважають мало не його співучасником вбивства. Втім, більшість військових вважають, що в умовах подій 2014 року інакше діяти було неможливо, а за Назарова намагалися зробити цапа-відбувайла.

Суд над вбивцями