Збиття Іл-76 під Луганськом: суд не визнав загибель 49 військових наслідком агресії Росії

Загибель Олександра Бєлого, командира збитого під Луганськом у липні 2014 року літака Іл-76, не визнали результатом збройної агресії Росії. Своє рішення Мелітопольський міськрайонний суд наразі ніяк не аргументує.

Відповідне рішення суд прийняв 16 квітня, повідомила вдова загиблого офіцера Тетяна Чимиркова, яка зверталась до суду з відповідним позовом, пише УНІАН.

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Так, суд відмовився визнати, що загибель командира транспортного літака Іл-76 Олександра Бєлого, відповідно – 9 членів екіпажу і 40 десантників, стала результатом російської збройної агресії. У рішенні суду є лише вступна та резолютивна частина. Мотивувальної частини із аргументацією рішення немає.



Рішення суду/ Джерело: hromadske.ua

Суддя Мелітопольського міськрайонного суду Юлія Горбачова рішення наразі не прокоментувала. Однак у суді пояснюють – мотивувальну частину судового рішення Горбачова не оформила "через велике робоче навантаження".

Повністю рішення обіцяють опублікувати у понеділок, 22 квітня.

Коли збили ІЛ-76?Вона сталася у ніч із 13 на 14 червня, тоді російські терористи підбили військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних сил України ІЛ-76,який здійснював посадку в аеропорту "Луганськ". На борту перебували 9 членів екіпажу і 40 військовослужбовців 25-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Літак повинен був доставити боєприпаси, продукти, а також підкріплення українським військовослужбовцям, які перебували в оточенні бойовиків і російських військових.



27 березня 2017 року Павлоградський міський суд Дніпропетровської області визнав винним у службовій недбалості, що призвела до загибелі льотчиків і десантників, генерал-майора Віктора Назарова. Йому призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Назаров подав апеляцію, розгляд якої триває й досі. На цей момент генерал Назаров перебуває на волі.