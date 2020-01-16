Збиття літака МАУ в Ірані: у Києві вже готова лабораторія для розшифровки чорних скриньок
Директор київського національно-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін розповів, що чорні скриньки літака МАУ, який розбився в Ірані, досі залишаються в ісламській країні. За його словами, Тегеран поки не хоче їх віддавати, але у Києві вже готові їх прийняти та вивчати.
Чорні скриньки у неробочому стані, проте, за висновками представників нацбюро, є можливіть їх прочитати. У Києві для цього вже навіть готова лабораторія, розповів Рувін, який очолював українську комісію з розслідування авіакатастрофи.
Важливо! Катастрофа МАУ в Ірані: ідентифікація тіл загиблих українців завершилась
За словами науковця, Іран кожного ранку збирається передати Україні чорні скриньки, а вже кожного вечора каже, що не буде цього робити.
У них відповідного обладнання немає, тому будуть визначатись, де їх розшифровувати. Ми їм запропонували, що у нас вже лабораторія готова на базі Київського політехнічного інституту. У нас і досвід відповідний є,
– запевнив Олександр Рувін.
Він також розповів про роботу українських фахівців в Ірані. З його слів, вона велась у трьох напрямках:
- робота з представниками цивільної авіації Ірану, визначення можливості отримання інформації з чорних скриньок, пошук розмов між службами аеропорту Тегерана та з екіпажем літака;
- ідентифікація осіб, українських громадян зокрема, прискорення і надання відповідних даних з ДНК профілями родичів загиблих;
- визначення причин та наслідків падіння літака, огляд та дослідження місця події, речових доказів, уламків літака.
Коментар Олександра Рувін: дивіться відео
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне
- Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
- На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.
- Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.
- Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
- 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи.
Усі деталі авіакатастрофи літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу
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