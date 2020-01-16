Збиття літака МАУ в Ірані: у Києві вже готова лабораторія для розшифровки чорних скриньок

Директор київського національно-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін розповів, що чорні скриньки літака МАУ, який розбився в Ірані, досі залишаються в ісламській країні. За його словами, Тегеран поки не хоче їх віддавати, але у Києві вже готові їх прийняти та вивчати.

Чорні скриньки у неробочому стані, проте, за висновками представників нацбюро, є можливіть їх прочитати. У Києві для цього вже навіть готова лабораторія, розповів Рувін, який очолював українську комісію з розслідування авіакатастрофи.

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За словами науковця, Іран кожного ранку збирається передати Україні чорні скриньки, а вже кожного вечора каже, що не буде цього робити.

У них відповідного обладнання немає, тому будуть визначатись, де їх розшифровувати. Ми їм запропонували, що у нас вже лабораторія готова на базі Київського політехнічного інституту. У нас і досвід відповідний є,

– запевнив Олександр Рувін.

Він також розповів про роботу українських фахівців в Ірані. З його слів, вона велась у трьох напрямках:

робота з представниками цивільної авіації Ірану, визначення можливості отримання інформації з чорних скриньок, пошук розмов між службами аеропорту Тегерана та з екіпажем літака;

ідентифікація осіб, українських громадян зокрема, прискорення і надання відповідних даних з ДНК профілями родичів загиблих;

визначення причин та наслідків падіння літака, огляд та дослідження місця події, речових доказів, уламків літака.

Коментар Олександра Рувін: дивіться відео

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.

Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.

Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.

11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи.



Усі деталі авіакатастрофи літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу