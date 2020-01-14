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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ

      Збиття літака МАУ в небі над Тегераном: Рада ухвалила заяву про відповідальність Ірану – текст

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      Авіакатастрофа МАУ під Тегераном / Getty images

      Нардепи проголосували за спільну заяву стосовно катастрофи українського літака в Ірані. Його ракетами збили військові цієї країни, прийнявши за ворожий об’єкт. Від 8 січня Рада не робила жодної заяви стосовно трагедії.

      Врешті під час пленарного засідання 14 січня депутати 368 голосами ухвалили заяву щодо катастрофи українського літака.

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      Заява Верховної Ради України

      у зв’язку з трагічною загибеллю пасажирів

      літака рейсу PS 752 компанії "Міжнародні авіалінії України"

      внаслідок його збиття Ісламською Республікою Іран

      8 січня 2020 року в районі міжнародного аеропорту Тегерана (Ісламська Республіка Іран) бойовою ракетою збройних формувань був збитий пасажирський літак рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", на борту якого перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі, хто перебував на борту літака загинули. Серед них – 11 громадян України, а також громадяни Ісламської Республіки Афганістан, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Ісламської Республіки Іран, Канади, Федеративної Республіки Німеччина та Королівства Швеція.

      Верховна Рада України висловлює глибокі і щирі співчуття родинам і близьким усіх загиблих та парламентам країн, громадяни яких стали жертвами катастрофи 8 січня 2020 року, та колективу авіакомпанії МАУ у зв’язку із втратою колег, високий професійний рівень яких не викликає жодного сумніву.

      Верховна Рада України очікує на офіційні вибачення Ісламської Республіки Іран за збиття українського літака та загибель його екіпажу та пасажирів, а також закликає Іран визнати свою повну відповідальність.

      Верховна Рада України наполягає на необхідності проведення прозорого, незалежного та всебічного розслідування обставин цієї трагедії і закликає керівництво Ірану до відкритої співпраці з іноземними державами та міжнародними організаціями, а також надання усілякого можливого сприяння їхній роботі.

      Трагедія, що сталася в небі над Тегераном привернула увагу до наявних системних проблем в організації авіаруху цивільних літаків над територією Ірану, які потребують ретельного вивчення та вирішення.

      Верховна Рада закликає світову спільноту та міжнародні організації підтримати Україну в її наполяганні щодо проведення розслідування, встановлення всіх винних, їхнього належного покарання, повернення тіл загиблих та здійснення іранською стороною всіх компенсаційних виплат.

      Верховна Рада України закликає Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) вжити заходів зі своєчасної оцінки ризиків польотів цивільної авіації з метою запобігання подібних трагедій у майбутньому, а також звертається до всіх міжнародних партнерів з пропозицією спільно розробити для цього дієві політичні й технічні механізми.

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані:

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився на околицях Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.
      • Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
      • Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня.
      • До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.
      • Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, у країні спалахнули масові протести.
      • 14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.


      Авіакатастрофа МАУ в Ірані/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ
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