Збиття російського літака Су-25 в Сирії: пілот загинув
Загинув пілот російського військового літака-штурмовика Су-25, збитого в Сирії. Інформацію про загибель керманича авіасудна підтвердили в Міноборони Росії.
Про це повідомляє "Итерфакс".
У Сирії 3 лютого над провінцією Ідліб було збито російський військовий літак-штурмовик Су-25. За попередніми даними, пілота застрелили.
"Літак виконував обліт зони деескалації "Ідліб". Пілот встиг доповісти про катапультування в районі, підконтрольному бойовикам Джабхат ан Нусра". При веденні бою з терористами пілот загинув", – заявили в Міноборони.
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"За попередньою інформацією, літак збитий з переносного зенітного-ракетного комплексу", – додали у військовому відомстві.
"Російським центром примирення ворогуючих сторін у Сирії спільно з турецькою стороною, відповідальною за зону деескалації "Ідліб", вживаються заходи щодо повернення тіла російського льотчика", – заявили в Міноборони РФ.
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