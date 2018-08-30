Збив на смерть та втік: на Дніпропетровщині під колеса автівки потрапила школярка

Поліція Дніпра затримала водія автомобіля "ВАЗ", який на регульованому світлофором пішохідному переході скоїв наїзд на неповнолітню місцеву жительку та втік з місця пригоди.

Про це інформує прес-служба Нацполіції Дніпра.

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По області було введено оперативний план "Перехоплення". Вже за кілька годин водія встановили та затримали. Ним виявився 34-річний житель Новомосковська. Також правоохоронці виявили автомобіль з характерними для ДТП ушкодженнями,

– йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що 15-річна школярка від отриманих травм померла ще до приїзду швидкої.

За скоєний злочин підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.



Правоохоронці виявили автомобіль з характерними для ДТП ушкодженнями