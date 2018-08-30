13:25
30 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 12°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    28°C 15°C
  • неділя
    31°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Політичні ігри Путіна. Екстремістські заяви Соловйова
Вєсті Кремля
21:01, 29 серпня
Вєсті.UA. Азаров– експерт з української мови. Російський Львів у снах Царьова
Вєсті.UA
19:46, 29 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Збив на смерть та втік: на Дніпропетровщині під колеса автівки потрапила школярка

314 Читать новость на русском
Водій збив 15-річну школярку на пішохідному переході та втік з місця ДТП
Водій збив 15-річну школярку на пішохідному переході та втік з місця ДТП

Поліція Дніпра затримала водія автомобіля "ВАЗ", який на регульованому світлофором пішохідному переході скоїв наїзд на неповнолітню місцеву жительку та втік з місця пригоди.

Про це інформує прес-служба Нацполіції Дніпра.

Читайте також: Загибель скутеристів у ДТП на Львівщині: родичі винуватця та загиблих дали коментарі

По області було введено оперативний план "Перехоплення". Вже за кілька годин водія встановили та затримали. Ним виявився 34-річний житель Новомосковська. Також правоохоронці виявили автомобіль з характерними для ДТП ушкодженнями,
– йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що 15-річна школярка від отриманих травм померла ще до приїзду швидкої. 

За скоєний злочин підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

автомобіль
Правоохоронці виявили автомобіль з характерними для ДТП ушкодженнями

Теги: Новини України Жертви Діти і неповнолітні Поліція Аварії та ДТП
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подивитися у вересні: найкращі прем'єри фільмів
сьогодні, 13:00 Що подивитися у вересні: найкращі прем'єри фільмів
Уляна Корицька
Результаты изменения системы образования в Сингапуре, а ведь эта страна размером с Киев
сьогодні, 12:02 Результаты изменения системы образования в Сингапуре, а ведь эта страна размером с Киев
Володимир Співаковський
В Україні заборонили вакцину від небезпечної хвороби
сьогодні, 12:19 В Україні заборонили вакцину від небезпечної хвороби
Суїцидальна гра "Момо" в Україні: жертвою став хлопець із Дніпропетровщини 18+
сьогодні, 11:47 Суїцидальна гра "Момо" в Україні: жертвою став хлопець із Дніпропетровщини 18+
Торговая война между США и Китаем: сводка с фронта
сьогодні, 08:42 Торговая война между США и Китаем: сводка с фронта
Тимур Чмерук
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Агітація в стилі фентезі, або "Гра престолів" напередодні виборів
 18 жовтня 2015 , 14:47 1
Головним сепаратистом в збірній України був Воронін, тепер – Ракицький, – Мірошниченко
 25 липня 2016 , 15:55
Як дружина зірки "Реала" вистрибнула з 4-го поверху
 13 жовтня 2016 , 21:48
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук