Збив на "зебрі": у Маріуполі під колеса автівки потрапили мама з донькою

30 серпня у Маріуполі трапилась жахлива ДТП. На пішохідному переході автомобіль "ВАЗ" здійснив наїзд на маму із дитиною. На щастя, обидві вижили, проте із важкими травмами перебувають у лікарні.

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Донецькій області.

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Автомобіль під керуванням 29-річного маріупольця збив на "зебрі" жінку з дитиною. Маму і її 12-річну доньку доставили до медзакладів із переломами і травматичним шоком,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ДТП сталася 30 серпня, близько 16:00 в Лівобережному районі Маріуполя. На знімках із місця інциденту видно, що від удару із ніг потерпілих позлітало взуття.

Наразі повні обставини скоєння ДТП правоохоронці встановлюють, призначають експертизи. Водієві вже провели медичний огляд. Триває досудове розслідування.



На пішохідному переході у Маріуполі автівка збила маму із дитиною