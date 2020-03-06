Збився з курсу та прилетів до Ірландії: як помилка зробила пілота відомим на весь світ

Дуглас Корріган обійшов усі бюрократичні процедури США та, попри численні перешкоди, досягнув мети. Американському пілоту вдалося ненароком втілити мрію свого життя і стати відомим на весь світ.

Пристрасть до авіації з’явилася у Дугласа ще в юності. Відразу після школи, коли майбутньому льотчику виповнилося 18 років, він влаштувався на будівництво.

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Коли неподалік будинку, де Дуглас знімав кімнату, приземлився невеликий літак, він був настільки вражений, побачивши залізного птаха зблизька, що вирішив негайно відправитися на курси пілотування. Але грошей на оплату навчання Коррігану не вистачало, тож спершу він лише спостерігав за навчаннями інших молодих пілотів.

Через деякий час, помітивши велике бажання Дугласа піднятися в небо, йому все-таки дозволили це зробити з інструктором всього за 2,5 долари. Після двадцяти таких польотів хлопець практично самостійно освоїв програму пілотування і йому дозволили сісти за штурвал.

Під час пробних польотів Корріган проявив себе якнайкраще і невдовзі йому запропонували влаштуватися авіамеханіком у компанію, яка займалася збиранням літаків.



Дуглас Корріган / Скріншот з відео

Упродовж декількох років Дуглас старанно економив зароблені кошти для того, щоб придбати власний літак. Як тільки заощаджень стало вдосталь, пілот, не вагаючись, купив найдешевшу модель, яку тільки знайшов. Літак був у не найкращому стані, окрім того, поважного віку, проте це не зупинило Дугласа, адже він був упевнений, що зможе відремонтувати й навіть удосконалити апарат.

Мрія хлопця здійснилася, проте він дуже швидко загорівся новою. Невдовзі до компанії, у якій працював Дуглас, звернувся вже відомий на той час пілот – Чарльз Ліндберг із проханням побудувати потужний літак, на якому пілот міг би самотужки перетнути Атлантичний океан. До цього часу це вдавалося небагатьом, а ті, хто зміг дістатися до протилежного берега, ніколи не перебували на борту самі.



Чарльз Ліндберг / Скріншот з відео

Ліндберг задумав стати першопрохідцем за таких умов, тож потребував спеціально спроєктованого літака. Компанія, у складі якої був Корріган, взялася за замовлення і допомогла Ліндбергу в 1927 році втілити задум. Дуглас був вражений сміливістю молодого пілота, тож бажання повторити подвиг Ліндберга стало непереборним.

Політ Дугласа

У 1935 році Корріган врешті наважився звернутися до уряду США із проханням надати йому дозвіл на трансатлантичний переліт. Проте йому відмовили – технічний стан літака не викликав довіри в експертів, тож Дуглас укотре отримав право на перельоти лише в межах території континенту. Проте це не змусило його відмовитися від своєї мрії. Ще декілька разів він надсилав офіційні звернення у всі необхідні для схвалення його задуму установи і, можливо, продовжував би це робити й надалі, якби не доленосний випадок.

Дуглас мав вилетіти з аеродрому поблизу Нью-Йорка до Каліфорнії 16 липня 1938 року. Так він нібито й зробив, проте до місця призначення не дістався. Погодні умови того дня були не найкращими, надмірна хмарність та погана видимість не давали змоги Дугласу стежити за наземними орієнтирами.



Політ Дугласа / Фото: fineartamerica.com

Пілот намагався орієнтуватися за допомогою компаса. Через деякий час він зрозумів, що черговий прилад у кабіні несправний, тож йому довелося дістати кишеньковий, але і це не врятувало Дугласа від помилки. Виявилось, що він уже давно взяв курс у зовсім протилежному від Каліфорнії напрямку і впродовж багатьох годин летить над Атлантикою.

За словами Дугласа, він помітив внизу океан аж через 26 годин після того, як піднявся в повітря, тож повертати назад було нерозумно, адже для того, щоб знову дістатися до берегів Америки, йому б просто не вистачило пального. Корріган прийняв рішення приземлитися, як тільки помітить сушу. На щастя, це сталося через годину.

Пілот пішов на посадку на першому ж аеродромі й успішно приземлив свого сталевого птаха. До нього відразу ж почали збігатися місцеві службовці, які вже були проінформовані про зникнення американського льотчика, тож поява Дугласа їх не дуже здивувала.



Приліт Дугласа Коррігана / Скріншот з відео

Проте ошелешити працівників йому все-таки вдалося, адже перше, про що запитав Корріган: у якій країні він перебуває. Як виявилося, Дуглас перелетів Атлантичний океан і приземлився в аеродромі Дубліна, про що він і мріяв багато років. Ірландська влада не відразу зрозуміла, що робити з пілотом, адже таких випадків ще не було за всю історію авіації. Вони затримали Дугласа за порушення повітряного простору, проте згодом їм довелося його відпустити.

Корріган переконував, що ненароком збився з курсу та зовсім не планував летіти в Ірландію. У таку дивну історію вірили далеко не всі, особливо після того, як пілот постійно штурмував американську владу проханнями про дозвіл на трансатлантичний переліт, проте довести протилежне нікому не вдалося. Таким чином, Дугласа Коррігана звільнили й відправили назад у США.

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По той бік океану пілота зустріли гучним святкуванням. Сміливця вітали відомі особи, серед яких був і тогочасний президент Сполучених Штатів Америки Франклін Рузвельт.



Франклін Рузвельт / Скріншот з відео

Усі провідні періодичні видання писали про дивну подорож Дугласа, а деякі з них, жартуючи з його помилки, друкували заголовки справа наліво. З того часу до імені пілота додалося прізвисько "Wrong way", що перекладають як "Не туди" або ж "Неправильний шлях".



ЗМІ про подорож Дугласа / Скріншот з відео

Сам пілот не очікував, що його витівку сприймуть настільки добре, проте не знехтував можливістю цим скористатися. Уже до кінця року він видав свою автобіографічну книгу під назвою "Це моя історія", а через рік про помилкову подорож Коррігана зняли фільм, який отримав назву "Летючий ірландець".



Фільм "Летючий ірландець" / Скріншот з відео

Ці творіння принесли великий прибуток пілоту, і його помилка стала найбільшим досягненням у житті. І хоч Дуглас до кінця стверджував, що трансатлантичний переліт був зовсім випадковим, багато хто й досі вважає це вигадкою пілота, яка лише мала виправдати здійснення його мрії.