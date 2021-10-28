Збрехав поліції про викрадення авто: на харківського мажора завели ще одну справу

Правоохоронці відкрили нову кримінальну справу проти винуватця смертельної ДТП у Харкові. Тепер йому інкримінують неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

Після ДТП у лікарні винуватець смертельної аварії назвався чужим іменем та вказав не свою адресу місця проживання. Усе це він робив, щоб заплутати слідство.

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Подзвонив з лікарні у поліцію

За даними слідства, 16-річний винуватець ДТП під час перебування у лікарні зателефонував у поліцію і повідомив про викрадення автомобіля Infinity. Таким чином юнак намагався ввести в оману правоохоронців.

Крім того, слідчі припускають, що таким чином хлопець хотів відвести від себе підозру.

Смертельна ДТП у Харкові: головне

Увечері 26 жовтня на проспекті Гагаріна сталася смертельна ДТП – автомобіль Infinity на величезній швидкості врізався в Cevrolet. Водій останньої загинув на місці.

За кермом Infinity був 16-річний хлопець, який уже у минулому мав проблеми з правоохоронцями.

Суд обрав винуватцю аварії запобіжний захід – 60 діб під арештом.

За неправдиве повідомлення про вчинення злочину в Україні передбачене покарання у вигляді виправних робіт, арешту або до 2 років ув'язнення.