Про проведення другого етапу стрільб інформує Міністерство оборони України та командування Повітряних сил Збройних сил України.

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ЗСУ випробують самохідну артустановку "Богдана"

У межах продовження другого етапу стрільбової частини попередніх випробувань дослідного зразка виробу шифр "Богдана" у період з 20 жовтня по 23 жовтня на полігоні "Алібей" будуть проведені бойові стрільби,

– йдеться у повідомленні.

Перебування сторонніх на території стрільбища та прилеглій території на час проведення стрільб заборонене з метою недопущення нещасних випадків.

У Міноборони наголосили, що низка випробувань перспективних зразків озброєння з виконанням бойових пусків організована з урахуванням

складної воєнно-політичної ситуації в Україні,

гострої потреби в нарощуванні бойових спроможностей ЗСУ,

та з метою протидії чинним викликам і загрозам національній безпеці.

Розробка комплекту "Богдана": що відомо

Міноборони активно фінансує створення комплексів "Вільха" і "Нептун" корабельного базування, а також САУ "Богдана". Зокрема, 5% з 22,5 мільярда гривень державного оборонного замовлення йдуть на дослідно-конструкторські роботи.