Збройні сили України отримають новітнє обладнання від Пентагону

Пентагон надасть Україні нове навігаційне обладнання. Серед американських компаній військово-промислового комплексу вже оголосили тендер на здійснення постачання. Терміни його проведення – з 19 лютого до 5 квітня включно.

Навігаційне обладнання США допоможе в складних умовах здійснювати "сліпу" посадку, про це повідомив "ОПК".

Читайте також: В Україні стартувало виробництво потужних реактивних систем

Воєнно-повітряні сиди США забезпечить українську армію далекомірними радіомаяками й надчастотними азимутальними радіомаяками.

Що це за обладнання

Далекомірними радіомаяки та надчастотні азимутальні радіомаяки – це новітнє навігаційне обладнання. Зазвичай його встановлюють в аеродромах. Відтак військові з землі можуть отримати максимально точну інформацію про повітряний простір довкола. За допомогою системи навігації можна визначити кут і дальність літального апарату відносно радіонавігаційних точок.

Отримані маяки мають встановити на аеродромі в Старокостянтинові, де розташована авіабаза ЗСУ.

Умови договору США та України

За умовами договору підрядник, тобто США, повинен буде надавати обслуговування і навчання експлуатації обладнання. У заяві ВПС наголошується, що уряд США не візьме на себе ніякі витрати, пов'язані з виконанням контракту на поставку Україні цього навігаційного обладнання, відтак кошти має виділити українська сторона.

До слова, українська державна оборонна компанія "Спецтехноекспорт" провела демонстрацію роботи радіолокаційних систем P-18MA/P-180U, після якої низка країн висловила сильні зацікавлення розробкою. Представники іноземних держав заявили, що радар має великі перспективи експорту.