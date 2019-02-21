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      Збройні сили України отримають новітнє обладнання від Пентагону

      619 Читать новость на русском
      Пентагон
      Пентагон / versiya.info

      Пентагон надасть Україні нове навігаційне обладнання. Серед американських компаній військово-промислового комплексу вже оголосили тендер на здійснення постачання. Терміни його проведення – з 19 лютого до 5 квітня включно.

      Навігаційне обладнання США допоможе в складних умовах здійснювати "сліпу" посадку, про це повідомив "ОПК".

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      Воєнно-повітряні сиди США забезпечить українську армію далекомірними радіомаяками й надчастотними азимутальними радіомаяками. 

      Що це за обладнання

      Далекомірними радіомаяки та надчастотні азимутальні радіомаяки – це новітнє навігаційне обладнання. Зазвичай його встановлюють в аеродромах. Відтак військові з землі можуть отримати максимально точну інформацію про повітряний простір довкола. За допомогою системи навігації можна визначити кут і дальність літального апарату відносно радіонавігаційних точок.

      Отримані маяки мають встановити на аеродромі в Старокостянтинові, де розташована авіабаза ЗСУ.

      Умови договору США та України

      За умовами договору підрядник, тобто США, повинен буде надавати обслуговування і навчання експлуатації обладнання. У заяві ВПС наголошується, що уряд США не візьме на себе ніякі витрати, пов'язані з виконанням контракту на поставку Україні цього навігаційного обладнання, відтак кошти має виділити українська сторона. 

      До слова, українська державна оборонна компанія "Спецтехноекспорт" провела демонстрацію роботи радіолокаційних систем P-18MA/P-180U, після якої низка країн висловила сильні зацікавлення розробкою. Представники іноземних держав заявили, що радар має великі перспективи експорту.

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      Теги: Новини України Новини США Пентагон Зброя авіація
      Джерело: 24 Канал
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