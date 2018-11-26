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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА

      Збройні сили України приведені у повну бойову готовність

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      ЗСУ приведено у повну бойову готовність
      ЗСУ приведено у повну бойову готовність / 24 Канал

      У зв’язку із агресією Росії в Азовському морі у неділю 25 листопада, Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

      Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

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      На підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо введення правового режиму воєнного стану, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України віддав розпорядження щодо приведення з’єднань і частин Збройних Сил України у бойову готовність "повна", 
      – йдеться у повідомленні.

      25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.

       

      ХРОНІКА ПОДІЙ

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Воєнний стан Збройні Сили України
      Джерело: 24 Канал
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