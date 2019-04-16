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      Збройні сили України випробують комплект французьких авіаційних шоломів

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      Шолом моделі LA 100 з кисневою маскою UA21S
      Шолом моделі LA 100 з кисневою маскою UA21S / Український Мілітарний Портал

      Випробування шолому проводяться васильківською 40-ю окремою бригадою тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ. Про закупівлю цих спеціальних авіаційних шоломів повідомлялося у 2017 році.

      Українські військові повинні випробувати спорядження французького виробництва, оцінити його надійність, зручність та перевірити ефективність експлуатації.

      Читайте також: ЗСУ провели масштабне навчання з протиповітряної оборони: видовищне відео

      Що відомо про французькі шоломи?Захисний шолом моделі LA 100 з кисневою маскою UA21S пристосований виробником для використання у літаках типу МіГ-29 та Л-39. Однією з його особливостей є можливість використання спеціальної системи прицілювання, яка кріпиться вгорі шолома.

      Закупівля спеціального захисного обладнання нового типу є вкрай важливим кроком, оскільки наразі українські льотчики користуються різними типами шоломів радянського виробництва (ЗШ-3, ЗШ-5, ЗШ-7), у яких закінчуються строки експлуатації.

      Надані Сполученими Штатами у 2015 році 200 комплектів авіаційних шоломів, так і не змогли пристосувати для українських літаків.

      Дивіться відео: програми Прес-центру Командування Повітряних Сил ЗСУ "Бастіони"

       

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      Теги: Новини України авіація Збройні сили України Новини Франції
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