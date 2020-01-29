Збройний напад на автомобіль інкасаторів у Одесі: зловмисники зі 700 тисяч далеко не втекли

В Одесі троє зловмисників скоїли збройний напад на інкасаторський автомобіль. У результаті вони викрали сумку зі 700 тисячами гривень. Щоправда, оперативникам вдалося їх оперативно затримати. Інцидент трапився приблизно о 4:30 ранку на вулиці Героїв Крут.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції у Одеській області, зловмисники зі зброєю заволоділи втомобілем фірми, що обслуговує мережу вуличних терміналів онлайн-платежів. Правоохоронці з’ясували, що напад стався, коли водій інкасаторської машини за кермом чекав на свого напарника. Той пішов до терміналу по гроші. У цей час з автомобіля, що зупинився неподалік, вийшли двоє та вистрелили з рушниці у бік інкасаторської машини.

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У підсумку водій вистрибнув із салону, а його місце зайняли нападники. Разом зі своїм спільником, який був на іншій машині, вони поїхали геть. Щоправда, за кілька кварталів від місця злочину вирішили покинути інкасаторську машину. З собою ж забрали сумку з грошима та на двох своїх машинах роз’їхалися у різні боки. Щодо іншої машини, то вона чекала на зловмисників неподалік.

Дивіться відео з місця пограбування інкасаторів у Одесі

Зрештою правоохоронцям вдалося за гарячими слідами вийти на зловмисників. Участь у операції брали працівники поліції спільно з бійцями батальйону поліції особливого призначення та КОРДу. Вони, зокрема, виявили і покинутий автомобіль інкасаторів, і автомобілі підозрюваних.

Згодом затримали і усіх трьох нападників. Двох – за місцем проживання у центрі Одеси, а третього – у Суворовському районі. Це одесити віком 27-ми та 28-ми років. Під час обшуків правоохоронці вилучили речові докази їхньої причетності до розбійного нападу.

Зараз вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу. Якщо провину імовірних розбійників доведуть, молодикам загрожує від восьми до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове слідство триває.

Поліція затримала грабіжників, які викрали інкасаторський автомобіль з 700 тисячами гривень

До слова, групу з чотирьох імовірних розбійників правоохоронцям вдалося затримати і в Кам’янському (колишній Дніпродзержинськ). Зловмисники скоїли щонайменше три збройні напади як у самому місті, так і у Петриківському районі Дніпропетровської області. Більше того, під час останнього розбою нападники підрізали власника будинку та побили його брата й матір.