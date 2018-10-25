Зброю на базарі не купиш, – Геращенко про заяву ОБСЄ щодо військ РФ на Донбасі

Моніторингова місія ОБСЄ не побачила прямих доказів російського втручання на Сході України, де триває війна. Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що місія представника ОБСЄ Олександра Хуга закінчується недолугою і невдалою заявою.

Про це вона написала на свій сторінці у Facebook.

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За словами Геращенко, місія СММ щотижня фіксує на Донбасі та відображає в своїх офіційних звітах – новітню російську радіолокаційну та іншу техніку, танки, іншу зброю.

Російську. Новітню. Не радянську. Таку не купиш на базарі та не перемалюєш замість зірочки російський прапор,

– заявила Геращинко.

Вона наголосила, що українська сторона всі ці роки докладала чимало зусиль, аби відсоток росіян у спостережній місії зменшився. Сьогодні їх менше, і спостерігачі відразу почали бачити російську військову техніку.

Нагадаємо, раніше 24 Канал повідомляв, що спостерігачі ОБСЄ продовжують збирати докази присутності російських військових на окупованому Донбасі. Нещодавно вони вкотре зафіксували колони військової техніки та розмовляли із кадровими офіцерами збройних сил Росії.

Чим займається місія ОБСЄ в Україні?Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) займається контролем за озброєннями, питаннями миру та прав людини. Її учасниками є 57 країн, розташованих переважно у Європі, а також країни-колишні члени СРСР та США з Канадою. В Україні організація відома, перш за все, своєю моніторинговою місією на Донбасі. Вона почала свою роботу 21 березня 2014 року у зв'язку із військовими діями на сході. Її основні завдання – це неупереджено та об'єктивно спостерігати, а також звітувати про ситуацію в Україні та сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Тобто місія фактично уповноважена лише фіксувати правопорушення, а не запобігати їм. Місія складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з держав-учасниць ОБСЄ. Їм допомагають співробітники з України.